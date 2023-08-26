Potret Maria Vania Pakai Bralette Hitam, Netizen: Dilihat Dosa Gak Dilihat Sayang

PENAMPILAN Maria Vania memang kerap mencuri perhatian para netizen. Rajin olahraga pun membuat tubuh Maria Vania bugar, dengan body goals yang membuat iri banyak orang.

Tidak heran, jika dia suka mengenakan busana minim yang bikin pria terpana.Seperti pada postingan terbarunya di Instagram, Maria Vania mengunggah foto dirinya pamer body mulus pakai bralette. Gayanya juga terlihat menggoda yang bikin netizen salfok.

Penasaran seperti apa potret seksi Maria Vania pada postingan terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @maria_vania.

Potret Maria Vania tampil seksi memakai bralette dan jeans warna hitam. Dia nuga menambahkan belt warna dongker dari brand Hermes. Aura cantik Vania begitu terpancar di foto ini, dia pose tersenyum ke arah kamera sambil melipat satu tangannya.