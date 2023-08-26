Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Manja Tante Ernie, Gayanya Mirip ABG

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |00:28 WIB
Tampilan Manja Tante Ernie, Gayanya Mirip ABG
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH mulai pulih dari kasus perceraiannya, kini Tante Ernie pun mulai kembali aktif memposting kegiatannya di media Sosial. Perempuan yang memiliki julukan Pemersatu Bangsa ini memang dikenal dengan penampilannya yang mirip ABG.

Seperti pada foto terbarunya, Tante Ernie tampil casual memakai rok mini dan kaus. Gayanya terlihat kece bak ABG. Pada momen ini sendiri, Tante Ernie mempromosikan sebuah acara bersama Gofar Hilman. Acara tersebut bertajuk karaokean bareng dirinya.

Tante Ernie

"Bebebssss sayangnya aku, dateng yuukkk karaokean bareng aku malam ini bareng sama @pergijauh dan @birsingaraja_official di @secondfloorjkt .. Jangan cuma bisa bilang kangen kalau gak beneran dateng nemuin aku ya sayaaang… see you soon bebebskuu 😘😘😘❤️❤️❤️," tulis Tante Ernie pada caption unggahan fotonya.

Di foto ini Tante Ernie tampil casual memakai kaus model cut out warna oranye dipadukan dengan rok mini hitam, kaus kaki panjang dan sneakers. Gayanya terlihat centil sambil pose tersenyum dan menutup mata. Netizen pun menyebut gaya Tante Ernie yang menolak tua memang tiada dua!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135771/3_potret_tante_ernie_cosplay_jadi_anak_sma_fokus_ngerjain_tugas_di_atas_kasur-1ZEQ_large.jpg
3 Potret Tante Ernie Cosplay Jadi Anak SMA, Fokus Ngerjain Tugas di Atas Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084291/tante_ernie_unggah_momen_saat_olahraga_pamer_tubuh_ramping-NyZj_large.jpg
Tante Ernie Unggah Momen saat Olahraga, Pamer Tubuh Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079182/tante_ernie-gNyt_large.jpg
Tante Ernie Pamer Foto Berkeringat Usai Olahraga, Dipuji Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071364/tante_ernie-61TV_large.jpg
Potret Terbaru Tante Ernie, Selfie Pamer Tubuh Berisi Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012802/potret-tante-ernie-makan-di-pinggir-kolam-renang-seksinya-bikin-netizen-salfok-OXY04snfaH.jpg
Potret Tante Ernie Makan di Pinggir Kolam Renang, Seksinya Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008410/tampilan-seksi-tante-ernie-dengan-mini-dress-pamer-body-goals-lvFUbMNLP4.jpg
Tampilan Seksi Tante Ernie dengan Mini Dress, Pamer Body Goals
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement