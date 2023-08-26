Tampilan Manja Tante Ernie, Gayanya Mirip ABG

SETELAH mulai pulih dari kasus perceraiannya, kini Tante Ernie pun mulai kembali aktif memposting kegiatannya di media Sosial. Perempuan yang memiliki julukan Pemersatu Bangsa ini memang dikenal dengan penampilannya yang mirip ABG.

Seperti pada foto terbarunya, Tante Ernie tampil casual memakai rok mini dan kaus. Gayanya terlihat kece bak ABG. Pada momen ini sendiri, Tante Ernie mempromosikan sebuah acara bersama Gofar Hilman. Acara tersebut bertajuk karaokean bareng dirinya.

"Bebebssss sayangnya aku, dateng yuukkk karaokean bareng aku malam ini bareng sama @pergijauh dan @birsingaraja_official di @secondfloorjkt .. Jangan cuma bisa bilang kangen kalau gak beneran dateng nemuin aku ya sayaaang… see you soon bebebskuu 😘😘😘❤️❤️❤️," tulis Tante Ernie pada caption unggahan fotonya.

Di foto ini Tante Ernie tampil casual memakai kaus model cut out warna oranye dipadukan dengan rok mini hitam, kaus kaki panjang dan sneakers. Gayanya terlihat centil sambil pose tersenyum dan menutup mata. Netizen pun menyebut gaya Tante Ernie yang menolak tua memang tiada dua!