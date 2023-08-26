Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gelar Resepsi di Bali, Gritte Agatha Tampil Cantik dengan Gaun Putih

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |21:55 WIB
Gelar Resepsi di Bali, Gritte Agatha Tampil Cantik dengan Gaun Putih
Gritte Agatha dan Arif Hidayat. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN artis Gritte Agatha tengah melangsungkan resepsi pernikahannya dengan Arif Hidayat. Mereka pun memilih Pulau Dewata, Bali, sebagai destinasi pesta tersebut.

Gritte Agatha memang resmi menikah dengan kekasihnya, Arif Hidayat setelah 11 tahun berpacaran. Bintang film Posesif ini akhirnya mantap untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius lagi bersama sang kekasih.

Kabar soal pernikahan dengan Arif ini pun dibagikan oleh Gritte di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, perempuan 27 tahun ini merasa lega lantaran setelah lebih dari satu dekade pacaran, ia dan Arif ternyata berjodoh.

Gritte pun tampak cantik dalam balutan gaun pengantin nan elegan berwarna putih. Nah, berikut rangkuman potret Gritte Agatha di momen resepsi pernikahannya dengan Arif Hidayat, dilansir dari berbagai sumber.

Cantik dengan gaun putih

Gritte Agatha

Di momen bahagianya, Gritte tampak cantik dalam balutan gaun putih berupa tube dress rancangan dari label gaun pengantin Etiquette White.

Meski tampak memiliki gaya dan detail yang simpel, hal tersebut justru membuat penampilan Gritte tampak anggun. Sebuah veil yang menggantung indah di rambutnya juga makin membuat penampilannya kian cantik.

Halaman:
1 2
      
