HOME WOMEN FASHION

Potret Modis Yuki Kato Padukan Kain Adat dengan Celana Ketat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:29 WIB
Potret Modis Yuki Kato Padukan Kain Adat dengan Celana Ketat
Yuki Kato. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTRIS cantik Yuki Kato memang menjadi salah satu selebriti yang kerap menyuarakan pakaian tradisional. Bahkan, saat bermain tenis di 17 Agustus silam dia memakai kebaya, salah satu pakaian khas Indonesia.

Yuki Kato pun mengaku bangga sering menggunakan busana dari kain-kain khas Indonesia. Momen itu dibagikan Yuki di akun Instagram-nya. Dalam unggahan itu, wanita berdarah Jepang-Indonesia ini mengaku bangga bisa mengenakan kain dari Indonesia.

Yuki Kato

“Mix and match at its best. Sebisa dan semampu kita terus menggunakan kain-kain khas dari indonesia,” tulis Yuki, dikutip MNC Portal Indonesia.

Yuki terlihat mengenakan kain satin ungu dengan corak tie dye yang disulap menjadi atasan model one shoulder. Penampilan memukau wanita 28 tahun ini pun turut dibalut dengan leather pants hitam dan sepatu boots berwarna senada.

Yuki Kato

Penampilannya semakin edgy dengan pose-pose Yuki yang memukau. Ia terlihat begitu menikmati dengan outfit yang kain khas Indonesia yang ia sulap jadi busana kekinian.

“Kenapa engga?? Have some fun! Berkain tidak selalu mesti kaku menurut aku,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
