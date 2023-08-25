Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Rambut Baru Gisel ala-ala Cewek Korea, Cantiknya Gak Pernah Gagal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |01:25 WIB
Gaya Rambut Baru Gisel ala-ala Cewek Korea, Cantiknya Gak Pernah Gagal
Gisella Anastasia. (Foto: Instagram)
A
A
A

HOT mom Gisella Anastasia memang kerap tampil memesona dengan penampilannya. Bukan hanya outfitnya yang menampilkan body goalsnya, tapi juga gaya rambutnya yang kerap membuatnya terlihat lebih cantik.

Nah, baru-baru ini dia mengunggah sebuah video saat pamer rambut barunya. Ibu satu anak itu memilih tampil dengan rambut bob pendek berponi.

Gisel mengaku sudah merasa tak nyaman dengan rambutnya yang semakin panjang, hingga akhirnya dia memutuskan untuk memangkas rambutnya.

Gisella Anastasia

"Kali ini cobain potongan ala-ala cewek Korea yang ada di pinterest, eehh suka. Menurut kalian gimana?," tulis Gisel dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram @gisel_la.

