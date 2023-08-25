Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Jadul Oklin Fia Tanpa Hijab Tersebar, Netizen Sebut Jamet SCBD

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |00:32 WIB
Tampilan Jadul Oklin Fia Tanpa Hijab Tersebar, Netizen Sebut Jamet SCBD
Oklin Fia. (Foto: Youtube)
A
A
A

SELEBGRAM Oklin Fia akhirnya menghadiri panggilan kepolisian terkait dengan kontennya menjilat ek krim yang dianggap vulgar. Oklin pun akhirnya dilaporkan ke kepolisian.

Oklin Fia dilaporkan ke polisi oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PB SEMMI). Hal ini karena Oklin Fia dianggap melanggar kesusilaan dan penistaan Agama.

Meski telah membuat video klarifikasi, tetap saja konten Oklin Fia menimbulkan masalah. Selain PB SEMMI, Umi Pipik istri mendiang Ustadz Jefry Al Buchori juga resmi melaporkan Oklin Fia. Tak sendiri, Umi Pipik ditemani selebgram Marissa Icha.

Oklin Fia

Nah, baru-baru ini beredar potret lawas Oklin Fia sebelum viral. Itu bisa dilihat pada salah satu video klip akun YouTube Gahtan (Official) dengan judul "FWB" (Ft. Oklinfia & Atong) [OFFICIAL MUSIC VIDEO].

Penampilan Oklin Fia dalam video tersebut sangat berbeda dari yang sekarang. Oklin masih belum mengenakan hijab seperti sekarang. Video ini sendiri diunggah sebelum nama Oklin menjadi sorotan. Video ini diunggah 3 tahun yang lalu, tepatnya 2 Agustus 2020. Belum memakai hijab, tampak Oklin memiliki rambut panjang hitam yang digerai.

Tetap saja video tersebut ramai dikomentari oleh netizen yang bernada negatif.

Halaman:
1 2
      
