Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Yuni Shara Baru Pakai Skincare di Usia 50 Tahun, Ungkap Efeknya ke Kulit Wajah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |22:20 WIB
Yuni Shara Baru Pakai Skincare di Usia 50 Tahun, Ungkap Efeknya ke Kulit Wajah
Yuni Shara. (Foto: MPI)
A
A
A

YUNI Shara merupakan salah satu penyanyi yang sudah dianggap sebagai Diva Indonesia. Sosoknya pun kerap mencuri perhatian, lantaran sudah menginjak usia 51 tahun tapi masih terlihat cantik dan awet muda.

Namun banyak yang tidak tahu kalau dibalik penampilannya yang awet muda justru Yuni malas perawatan loh. Bahkan dia baru menggunakan sunscreen di usia 50 tahun.

"Saya nggak suka perawatan, saya ke dokter juga botox dan itu jarang banget, nggak suka ke salon, terus saya menyadari punya problem di kulit yaitu flek di wajah, mungkin karena enggak pernah ngerawat dan nggak pakai sunblock," ujar Yuni kepada media dalam acara 1st Anniversary AYOM, di Jakarta Aesthetoc Clinic, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Yuni mengatakan alasan dirinya malas pakai sunscreen karena kebanyakan sunscreen memiliki tekstur yang lengket. "Saya pernah pakai sunscreen jadi berminyak banget, apalagi pas habis makeup, jadi nggak saya pakai lagi," ucapnya.

Ibu dua anak itu menambahkan banyak orang yang menganggap dirinya rutin perawatan ke dokter untuk tarik benang dan lain sebagainya. Faktanya dia sosok yang malas perawatan bahkan takut dengan jarum suntik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Skincare makeup Yuni Shara
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/25/3181454/yuni-1zaB_large.jpg
Momen Yuni Shara Asyik Jajan di Pasar Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3173921/yuni-mwpt_large.jpg
Momen Yuni Shara Asyik Jajan Kue Putu dan Ajak Ngobrol Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/611/3156861/yuni_shara-9154_large.jpg
Yuni Shara Takut Operasi Plastik karena Punya Keloid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017284/potret-terbaru-yuni-shara-di-usia-52-tahun-janda-idaman-yang-awet-muda-qnLpHqCvJp.jpg
Potret Terbaru Yuni Shara di Usia 52 Tahun, Janda Idaman yang Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/612/3015265/yuni-shara-curhat-masih-jomblo-sampai-sekarang-pamer-wajah-awet-muda-S9xkCT8EH5.jpg
Yuni Shara Curhat Masih Jomblo Sampai Sekarang, Pamer Wajah Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943720/3-potret-terbaru-yuni-shara-pakai-batik-anggun-banget-R7dAGLJwGB.jpg
3 Potret Terbaru Yuni Shara Pakai Batik, Anggun Banget!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement