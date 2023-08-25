Yuni Shara Baru Pakai Skincare di Usia 50 Tahun, Ungkap Efeknya ke Kulit Wajah

YUNI Shara merupakan salah satu penyanyi yang sudah dianggap sebagai Diva Indonesia. Sosoknya pun kerap mencuri perhatian, lantaran sudah menginjak usia 51 tahun tapi masih terlihat cantik dan awet muda.

Namun banyak yang tidak tahu kalau dibalik penampilannya yang awet muda justru Yuni malas perawatan loh. Bahkan dia baru menggunakan sunscreen di usia 50 tahun.

"Saya nggak suka perawatan, saya ke dokter juga botox dan itu jarang banget, nggak suka ke salon, terus saya menyadari punya problem di kulit yaitu flek di wajah, mungkin karena enggak pernah ngerawat dan nggak pakai sunblock," ujar Yuni kepada media dalam acara 1st Anniversary AYOM, di Jakarta Aesthetoc Clinic, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Yuni mengatakan alasan dirinya malas pakai sunscreen karena kebanyakan sunscreen memiliki tekstur yang lengket. "Saya pernah pakai sunscreen jadi berminyak banget, apalagi pas habis makeup, jadi nggak saya pakai lagi," ucapnya.

Ibu dua anak itu menambahkan banyak orang yang menganggap dirinya rutin perawatan ke dokter untuk tarik benang dan lain sebagainya. Faktanya dia sosok yang malas perawatan bahkan takut dengan jarum suntik.