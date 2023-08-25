Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Yuni Shara Ungkap Rahasia Masih Hot di Usia 51 Tahun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:01 WIB
Yuni Shara Ungkap Rahasia Masih Hot di Usia 51 Tahun
Yuni Shara. (Foto: MPI)
A
A
A

MESKIPUN usianya sudah mencapai 51 tahun, tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan Yuni Shara memang tetap memukau. Dengan tubuh bugar dan awet muda, dia juga memiliki tubuh ideal yang membuat banyak orang iri.

Memang, salah satu kunci dari tubuh sehat adalah berolahraga dan menjaga pola makan. Tapi, Yuni Shara nampaknya tidak menerapkan pola makan yang benar-benar sehat. Alih-alih menjaga makan, ibu dua anak itu justru makan apapun yang dia suka.

"Aku makan cilok, aku nggak diet, nggak ada pantangan sama sekali, tetep makan nasi," ujar Yuni Shara saat ditemui di Jakarta Aesthetic Clinic.

Dia pun mengatakan hingga selama ini dia juga tidak membatasi asupan gula. "Aku minum kopi nggak pakai gula, tapi temennya cake semua," ucapnya seraya tertawa.

Namun Yuni mengimbangi gaya hidupnya dengan olahraga. Selain sehat, tujuan Yuni olahraga adalah untuk membuat tubuhnya tetap enerjik.

"Saya olahraga pilates dan yoga, sekarang tenis, ternyata gerak semua. Setengah ham aja kayak mau mati. Tapi saya memang baru mulai tenis di usia 50," pungkasnya.

Selain itu, dia menyebut penampilannya ini tidak didukung dengan perawatan yang terlalu intens. Bahkan, dia menyebut baru menggunakan sunscreen di usia 50 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hot Mom Awet muda Yuni Shara
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/25/3181454/yuni-1zaB_large.jpg
Momen Yuni Shara Asyik Jajan di Pasar Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3173921/yuni-mwpt_large.jpg
Momen Yuni Shara Asyik Jajan Kue Putu dan Ajak Ngobrol Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/611/3156861/yuni_shara-9154_large.jpg
Yuni Shara Takut Operasi Plastik karena Punya Keloid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017284/potret-terbaru-yuni-shara-di-usia-52-tahun-janda-idaman-yang-awet-muda-qnLpHqCvJp.jpg
Potret Terbaru Yuni Shara di Usia 52 Tahun, Janda Idaman yang Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/612/3015265/yuni-shara-curhat-masih-jomblo-sampai-sekarang-pamer-wajah-awet-muda-S9xkCT8EH5.jpg
Yuni Shara Curhat Masih Jomblo Sampai Sekarang, Pamer Wajah Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943720/3-potret-terbaru-yuni-shara-pakai-batik-anggun-banget-R7dAGLJwGB.jpg
3 Potret Terbaru Yuni Shara Pakai Batik, Anggun Banget!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement