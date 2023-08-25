Yuni Shara Ungkap Rahasia Masih Hot di Usia 51 Tahun

MESKIPUN usianya sudah mencapai 51 tahun, tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan Yuni Shara memang tetap memukau. Dengan tubuh bugar dan awet muda, dia juga memiliki tubuh ideal yang membuat banyak orang iri.

Memang, salah satu kunci dari tubuh sehat adalah berolahraga dan menjaga pola makan. Tapi, Yuni Shara nampaknya tidak menerapkan pola makan yang benar-benar sehat. Alih-alih menjaga makan, ibu dua anak itu justru makan apapun yang dia suka.

"Aku makan cilok, aku nggak diet, nggak ada pantangan sama sekali, tetep makan nasi," ujar Yuni Shara saat ditemui di Jakarta Aesthetic Clinic.

Dia pun mengatakan hingga selama ini dia juga tidak membatasi asupan gula. "Aku minum kopi nggak pakai gula, tapi temennya cake semua," ucapnya seraya tertawa.

Namun Yuni mengimbangi gaya hidupnya dengan olahraga. Selain sehat, tujuan Yuni olahraga adalah untuk membuat tubuhnya tetap enerjik.

"Saya olahraga pilates dan yoga, sekarang tenis, ternyata gerak semua. Setengah ham aja kayak mau mati. Tapi saya memang baru mulai tenis di usia 50," pungkasnya.

Selain itu, dia menyebut penampilannya ini tidak didukung dengan perawatan yang terlalu intens. Bahkan, dia menyebut baru menggunakan sunscreen di usia 50 tahun.