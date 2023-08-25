50 Pertanyaan Deep Talk dengan Pacar, Waspada Jangan Baper

PERTANYAAN deep talk dengan pacar atau pasangan memang cukup penting dilakukan secara rutin. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat bisa sangat membantu kita dan pasangan lebih mengenal satu sama lain.

Sesi ngobrol yang dilakukan dengan serius, bisa membantu pasangan menanyakan hal yang tidak sempat ditanyakan dalam keseharian yang sudah sibuk dan lelah. Ini akan membangun fondasi dari sebuah hubungan yang lebih kuat.

Tentu, harus disadari dan berhati-hati dalam sesi tanya jawab terkait hal yang sangat penting dan membuka topik sensitif. Kedewasaan berpikir sangat dibutuhkan dalam melakukannya.

Berikut Okezone merangkum dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), terkait 50 pertanyaan deep talk dengan pacar untuk jadi pendewasaan diri kita bersama.

1. Apa yang Anda pikirkan tentang saya ketika Anda pertama kali bertemu saya?

2. Apa yang membantu Anda tertidur?

3. Apakah ibu atau ayahmu bernyanyi untukmu di malam hari ketika kamu masih kecil?

4. Apakah ada lagu yang membuatmu memikirkanku? Jika demikian, mengapa?

5. Apa satu hal yang Anda tidak pernah bisa menyerah?

6. Bagaimana Anda menggambarkan saya kepada teman-teman Anda?

7. Apa kabar hari ini?

8. Apa yang kamu nantikan besok?

9. Pasangan film seperti apa menurutmu?