HOME WOMEN LIFE

Benarkah Lilin Aromaterapi Berbahaya bagi Kesehatan?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:26 WIB
Benarkah Lilin Aromaterapi Berbahaya bagi Kesehatan?
Ilustrasi dampak pemakaian lilin aromaterapi (Foto: Corbis)
A
A
A

MUNGKIN masih banyak di antara kita yang penasaran dengan bahaya lilin aromaterapi bagi kesehatan. Terlebih saat ini isu kualitas udara sedang santer dibahas.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), penjelasan tentang lilin aromaterapi pernah dipaparkan oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah Peter Spiegel, seorang CEO dari Air Doctor, penyedia produk air purifier atau pemurni udara.

Saat berbincang dengan Dr Gundry di sebuah konten Youtube, Spiegel menjelaskan jika lilin aromaterapi membuat kualitas udara di dalam ruangan menjadi tidak baik. Hal ini terjadi karena lilin terbuat dari parafin, yang merupakan bagian dari produk minyak bumi. Ketika dibakar akan menghasilkan zat-zat kimia, seperti alkana dan alkena.

Berkaitan dengan itu, laman New York Times tercatat pernah membahas mengenai bahaya lilin aromaterapi yang disebutkan tidak begitu berdampak bagi manusia. Pasalnya, uap dan partikel yang dihasilkan lilin aromaterapi baru akan berbahaya jika digunakan dalam dosis tinggi.

Sementara dalam aktivitas keseharian, lilin aromaterapi biasa digunakan dalam dosis yang sangat rendah, sehingga hal ini tidak membahayakan bagi kesehatan manusia.

Halaman:
1 2
      
