Tak Cuma ke Anak Yatim, MNC Peduli dan MNC Vision Beri Bantu Pembangunan Mushola

KEGIATAN santunan untuk anak yatim-piatu dan kaum duafa kembali dilakukan MNC Peduli yang kali ini berkolaborasi dengan MNC Vision. Ini dilakukan didekat MNC Vision Tower, yang berlokasi di Jalan Arteri Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Santunan berupa sembako diberikan kepada 92 anak yatim/piatu dan kaum duafa di RW 01 Pasar Pesing, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, pada Jumat (25/8/2023). Selain itu, diberikan juga bantuan material bahan bangunan untuk renovasi mushola di RT 04/RW 01.

Ketua RW 01 Abdul Jamal, selaku perwakilan penerima santunan mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian MNC Vision dan MNC Peduli pada warga sekitar. Pasalnya, santunan ini juga pernah dilakukan di RW 08 Pasar Pesing.

“Saya selaku Ketua RW mengucapkan terima kasih kepada pihak MNC yang telah menyalurkan donasi untuk RW 01. Ini suatu kebanggan untuk saya, ternyata MNC sudah peduli dengan wilayah yang terdekat,” kata Abdul Jamal.

Kegiatan santunan ini juga bersamaan dengan perayaan hari jadi MNC Vision ke-29. Abdul Jamal berharap bantuan ini dapat tersalurkan dengan baik dan perusahaan yang memberikan donasi terus berkembang.

Pasalnya, MNC Peduli dan MNC Vision bukan hanya memberikan santunan kepada anak yatim/piatu dan kaum duafa, tapi juga bantuan untuk pembangunan mushola. Untuk itu, diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga sekitar yang akan beribadah.