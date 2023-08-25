MNC Peduli dan MNC Vision Berikan Santunan ke Anak Yatim Pasar Pesing

MNC Peduli berkolaborasi dengan MNC Vision memberikan santunan kepada anak yatim/piatu dan kaun duafa, yang berada di RW 01 Pasar Pesing, Kedoya Selatan, Jakarta Barat.

Bantuan yang disalurkan kepada anak yatim/piatu dan kaum duafa berupa sembako, serta sejumlah uang. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 90 anak yatim/piatu yang berada di RW 01 Pasar Pesing, Kedoya Selatan.

Dalam kesempatan itu, MNC Peduli dan MNC Vision juga memberikan donasi berupa material bahan bangunan untuk renovasi mushala di RT 04/RW 01. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin beribadah.

“Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berkumpul semua di sini. Adapun acara ini kami selenggarakan dalam rangka ulang tahun MNC ke-29. Kami memberikan santunan untuk anak yatim di sekitar kantor kami,” kata Direktur Utama MNC Vision Hari Susanto, dalam sambutannya di Pos RW 01 Pasar Pesing, Jumat (25/8/2023).

Hari Susanto juga berharap bantuan untuk mushola yang diberikan dari MNC Peduli dan MNC Vision dapat bermanfaat untuk warga sekitar. Mengingat mushola tersebut digunakan oleh masyarakat yang berada di lingkungan yang cukup padat.

“Ada juga sumbangan untuk mushola, semoga ini menjadi barakah untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan dengan sambutan yang sangat baikm dan juga harapan saya mungkin nanti kita akan lebih sering ke sini untuk memberikan santunan,” ujar Hari.

“InshaAllah, perusahaan semakin berkembang. Untuk semuanya juga semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk anak yatim tetap semangat, dan juga Allah selalu beri keberkahan,” tambahnya.