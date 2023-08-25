Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kedutan Mata Kiri Bawah, Cek di Sini

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:30 WIB
Arti Kedutan Mata Kiri Bawah, Cek di Sini
Arti Kedutan Mata Kiri Bawah, (Foto: Summit Health)
A
A
A

ARTI Kedutan Mata Kiri Bawah, menarik untuk dibahas dan diketahui. Mengingat situasi familiar seperti ini, sering dirasakan oleh banyak orang setiap harinya.

Ya, setiap orang pasti pernah merasakan kedutan mata. Baik itu pada bagian kelopak mata dan bawah mata. Kondisi itu normal karena itu merupakan hal yang wajar dan alami.

Meski demikian, sebagian orang ada yang mempercayai kedutan mata kiri bawah ini punya makna tersendiri. Bahkan sampai ada yang mempercayai arti dari kedutan di mata tersebut akan membawa kabar baik untuk yang mengalaminya dan bahkan ada juga yang mengartikan sebaliknya.

Lantas apa maksud dari kedutan tersebut? Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber pada Jumat (25/8/2023), tujuh arti kedutan mata kiri bawah menurut Islam dan medis. 

1. Segera dapat rezeki: Ingat, rezeki di sini tidak selalu tentang uang, bisa saja hal lain seperti akan mendapatkan momongan ataupun yang akan memberikan kebahagiaan. Rezeki sehat, dilancarkan aktivitasnya, dan masih banyak lagi.


(Arti Kedutan Mata Kiri Bawah, Foto: Summit Health)

2. Mencapai impian: Kedutan mata kiri juga bisa dimaknai sebaai bentuk tanda untuk akan mencapai kesuksesan, berhasil dalam meraih impian namun yang diiringi dengan usaha dan doa tentunya.

(Arti Kedutan Mata Kiri Bawah, Foto: Unsplash) 

3. Bertemu sahabat lama: Pertanda ini juga bisa menjadi sebuah kode seseorang kemungkinan akan bertemu dengan sahabat lamanya yang sudah lama tidak berjumpa.

