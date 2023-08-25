5 Zodiak Super Detail dan Teliti, Si Virgo Nomor Satu

JIKA ada orang-orang yang begitu cuek dan suka melewatkan sesuatu karena tidak terlalu teliti. Sebaliknya, tentunya ada orang-orang yang hadir dengan sifat alias kepribadian super detail dan sangat teliti.

Detail oriented, alias sangat berorientasi pada detail pada semua hal ini bukan hanya menyangkut tugas atau pekerjaan. Tapi juga hal lainnya, termasuk perihal kehidupan pribadi dan sosial.

Apakah Anda masuk dalam definisi yang dijabarkan di atas? Nah mungkin Anda atau orang-orang terdekatmu merupakan pemilik zodiak berikut ini, lima zodiak yang secara astrologi disebut sebagai tanda zodiak yang super detail dan teliti. Dilansir dari PinkVilla, Sabtu (26/8/2023) intip paparan singkatnya berikut ini.

1. Virgo: Ya, nomor satu siapa lagi kalau bukan orang-orang Virgo yang dikenal begitu teliti dan sangat detail pada semua hal. Ditambah lagi, orang-orang Virgo andal dalam berpikir secara analitis, lebih banyak pakai logika daripada hati.

Tak heran, ahli para Virgo adalah orang yang efisiensi dan andal memecahkan masalah.

2. Gemini: Zodiak ini pandai berkomunikasi yang serbabisa dan ekspresif, pikirannya tajam dan cerdas. Keunggulan yang membuat para Gemini mampu melihat dengan teliti hal di sekitarnya dan menangani masalah yang sangat sulit dengan baik.