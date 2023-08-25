Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Kumpulan PP Couple Pacar yang Lucu, Bikin Lebih Romantis

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:36 WIB
5 Kumpulan PP Couple Pacar yang Lucu, Bikin Lebih Romantis
Ilustrasi Photo Profile (Foto:Freepik)
A
A
A

LIMA kumpulan PP couple pacar yang lucu bisa Anda bagikan pada pasangan. PP couple memang saat ini sedang tren di kalangan anak muda.

Memakai PP couple bersama pasangan bisa juga jadi salah satu cara agar hubungan kalian lebih romantis loh. Anda bisa pula jadikan sebagai status di sosial media.

Berikut kumpulan PP couple pacar yang lucu, dikutip berbagai sumber, Jumat (25/8/2023):

1. Lihat Lukisan Bareng Pacar

Poto Profile

PP couple ini terlihat romantis karena Anda dan pasangan yang sama-sama memandang lukisan. Ini akan menjadi PP couple aesthetic

2. Pegang Permen Cinta

PP Permen Cinta

PP couple memegang permen bersama pasangan tidak hanya lucu, ya. PP ini juga terkesan manis dan kece.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
