5 Kumpulan PP Couple Pacar yang Lucu, Bikin Lebih Romantis

LIMA kumpulan PP couple pacar yang lucu bisa Anda bagikan pada pasangan. PP couple memang saat ini sedang tren di kalangan anak muda.

Memakai PP couple bersama pasangan bisa juga jadi salah satu cara agar hubungan kalian lebih romantis loh. Anda bisa pula jadikan sebagai status di sosial media.

Berikut kumpulan PP couple pacar yang lucu, dikutip berbagai sumber, Jumat (25/8/2023):

1. Lihat Lukisan Bareng Pacar





PP couple ini terlihat romantis karena Anda dan pasangan yang sama-sama memandang lukisan. Ini akan menjadi PP couple aesthetic

2. Pegang Permen Cinta





PP couple memegang permen bersama pasangan tidak hanya lucu, ya. PP ini juga terkesan manis dan kece.