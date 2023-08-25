Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Makan Malam Romantis ala Kaesang Pangarep dan Erina, Sambil Belajar Analisis Keuangan

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:30 WIB
Makan Malam Romantis ala Kaesang Pangarep dan Erina, Sambil Belajar Analisis Keuangan
Kaesang Pangarep dan Erina Gudono (Foto: @kaesangp/Instagram)
A
A
A

SEBAGAI pasangan suami-istri baru, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono memang tengah menikmati kehidupan menikah dan berumah tangga.

Salah satunya, terlihat dari momen yang diunggah oleh Kaesang lewat akun sosial medianya baru-baru ini. Sebagai suami, kala itu Kaesang berniat menyiapkan makan malam romantis untuk sang istri.

Namun ternyata waktu yang dipilih kurang tepat, karena bertepatan dengan kelas Chartered Financial Analyst (CFA) yang harus diikuti oleh Erina. Cerita Kaesang yang tengah dinner dengan Erina sambil ikut kelas itu dibagikan di akun Instagram miliknya @kaesangp.

 BACA JUGA:

"Nyiapin romantic dinner buat istri tercinta, tapi ternyata jadwalnya barengan sama jadwal les istri buat CFA,” tulis Kaesang, dikutip Jumat (25/8/2023)

“Mau gak mau tetap bermesraan, walaupun ada gurunya yang lagi ngajar," lanjutnya pasrah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098757/kaesang_pangarep_genap_30_tahun_ini_potret_dan_ucapan_manis_erina_gudono_untuk_sang_suami-lZtQ_large.jpg
Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun, Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067187/kpk-g1nq_large.jpg
Reaksi Mengejutkan KPK soal Dituding Saling Pingpong Klarifikasi Jet Pribadi Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065313/kaesang-JG4m_large.jpg
Geram Megawati Diseret soal Jet Pribadi, PDIP Sindir Hasan Nasbi Mirip Jubir Keluarga Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064947/megawati-Nq35_large.jpg
Istana Bela Kaesang dan Singgung Megawati soal Jet Pribadi, Begini Reaksi Mengejutkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064065/kaesang_pangarep_di_gedung_kpk-GjCd_large.jpg
KPK Bakal Konfirmasi Inisial Y Teman Kaesang yang Beri Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064036/kaesang_pangarep_di_gedung_kpk-GAYI_large.jpg
KPK Ungkap Inisial Y, Sosok Teman Kaesang yang Kasih Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement