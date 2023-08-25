Makan Malam Romantis ala Kaesang Pangarep dan Erina, Sambil Belajar Analisis Keuangan

SEBAGAI pasangan suami-istri baru, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono memang tengah menikmati kehidupan menikah dan berumah tangga.

Salah satunya, terlihat dari momen yang diunggah oleh Kaesang lewat akun sosial medianya baru-baru ini. Sebagai suami, kala itu Kaesang berniat menyiapkan makan malam romantis untuk sang istri.

Namun ternyata waktu yang dipilih kurang tepat, karena bertepatan dengan kelas Chartered Financial Analyst (CFA) yang harus diikuti oleh Erina. Cerita Kaesang yang tengah dinner dengan Erina sambil ikut kelas itu dibagikan di akun Instagram miliknya @kaesangp.

"Nyiapin romantic dinner buat istri tercinta, tapi ternyata jadwalnya barengan sama jadwal les istri buat CFA,” tulis Kaesang, dikutip Jumat (25/8/2023)

“Mau gak mau tetap bermesraan, walaupun ada gurunya yang lagi ngajar," lanjutnya pasrah.