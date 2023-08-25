Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Paling Savage, Suka Dianggap Sadis

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak Ini Paling <i>Savage</i>, Suka Dianggap Sadis
4 Zodiak paling savage, (Foto: Ilustrasi zodiak/Freepik)
A
A
A

KETIKA menyebut kata savage sebagai kata sifat untuk menggambarkan kepribadian atau karakter seseorang, mungkin bagi sebagian orang terdengar negatif.

Padahal, savage di sini tak melulu konotasinya negatif loh! Bisa saja bermakna positif, karena kata sifat satu ini sangat subyektif dan bergantung pada masing-masing orang.

Jika dibaca dari sisi astrologi dan zodiak di dalamnya, disebutkan ada beberapa tanda yang dinilai sebagai zodiak paling savage di antara zodiak lainnya. Penasaran? Intip paparan singkatnya, dikutip dari Times of India, Sabtu (26/8/2023)

1. Aries: Orang Aries dikenal karena kemauan yang kuat, tekad, dan sifat kompetitif. Mereka mungkin terlihat asertif, tetapi seringnya ini karena oleh hasrat dan keinginan untuk memimpin. Orang-orang banyak yang melihat para Aries sebagai orang yang savage dalam mengejar kesuksesan.

2. Scorpio: Sering dianggap intens karena emosinya yang dalam dan terlihat punya tekad keras. Kemampuan para Scorpio fokus secara intens pada tujuan terkadang dapat diartikan sebagai ambisi yang terlalu sadis.

Halaman:
1 2
      
