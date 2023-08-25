Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Marshella Aprilia, Mantan Kekasih Pratama Arhan yang Berprofesi Selebgram

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:32 WIB
Kisah Marshella Aprilia, Mantan Kekasih Pratama Arhan yang Berprofesi Selebgram
Ilustrasi Kisah Marshella Aprilia (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH Marshella Aprilia banyak menyita perhatian warganet. Betapa tidak, selebgram asal Semarang itu pernah menjalin hubungan dengan Pratama Arhan.

Mengutip berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), Marshella dan Pratama Arhan sudah saling mengenal sejak Sekolah Menengah Atas (SMA). Keduanya diketahui mulai menjalin cinta sejak 2021. Mereka pun saling memberikan dukungan satu sama lain terhadap karier yang dijalani.

Salah satu momen yang dapat terlihat ketika Marshella datang menonton pertandingan Friendly Match antara Timnas Indonesia melawan Argentina pada bulan Juni.

Perempuan yang tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, itu memiliki hobi bernyanyi. Dia juga sering membagikan foto-foto liburan ke tempat-tempat wisata yang kekinian.

Mantan Pratama Arhan

Sayangnya pada Juli hubungan mereka dikabarkan renggang. Hal itu ditandai dengan dihapusnya foto-foto kebersamaan di akun Instagram masing-masing. Mereka pun diketahui saling unfollow.

Perbedaan keyakinan menjadi hal yang sering digadang-gadang. Perempuan kelahiran 2001 itu diketahui memeluk agama Kristen, sedangkan pesepak bola dengan nomor punggu 12 itu beragama Islam.

Halaman:
1 2
      
