HOME WOMEN LIFE

25 Contoh Long Text untuk Pacar Romantis, Dijamin Makin Lengket

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:45 WIB
25 Contoh Long Text untuk Pacar Romantis, Dijamin Makin Lengket
Contoh Long Text Pacar Romantis (Foto: Love Panky)
A
A
A

CONTOH long text romantis untuk pacar memang diperlukan dalam suatu hubungan pacaran. Ungkapan ini bisa membuat sang pacar makin lengket dengan Anda.

Adapun, long text adalah kalimat panjang berisikan sebuah ungkapan rasa sayang pasangan yang disampaikan melalui pesan singkat.

Berikut contoh long text romantis untuk pacar dilansir dari Motivationandlove:

1. Saat Aku Sendirian, hidup itu kering dan membosankan. Tapi bersamamu, hidup ini penuh dengan harapan dan petualangan, hal-hal indah yang akan aku ingat.

Romantis

2. Sejak kita bertemu dan kamu datang ke dalam hidupku, aku selalu ingin bersamamu; kamulah yang selalu aku butuhkan. Aku sangat ingin melihat wajah cantikmu yang tersenyum; Aku merindukan sentuhanmu dan caramu mencium dan membelai diriku semua.

3. Sendirian aku baik-baik saja, tetapi bersamamu, aku lebih baik dan selalu dalam kondisi terbaik. Sendirian aku bisa berjalan lebih cepat, tapi bersamamu aku bisa melangkah lebih jauh. Sendirian ada batasan untuk apa yang bisa kucapai, tapi bersamamu, tidak ada batasan untuk apa yang bisa kucapai dalam hidup. Sendirian, hidup itu kering dan membosankan, tapi bersamamu, hidup ini penuh dengan harapan dan petualangan, hal-hal indah. Kamu adalah temanku, rekanku dalam kejahatan, inspirasiku, cintaku, lelakiku, dan segalanya bagiku. Aku mencintaimu lebih dari cinta itu sendiri.

4. Saya tidak berpikir bahwa saya sedang jatuh cinta, itu adalah fakta yang diketahui bahwa saya sedang jatuh cinta. Dan aku tidak hanya jatuh cinta, tapi jatuh cinta dengan pria yang paling perhatian, rajin, fasih, ramah, tampan, dan penuh kasih di alam semesta – Kamu. Ke mana pun aku berpaling, wajah cantikmulah yang selalu kulihat. Aku ingin kamu tahu bahwa aku jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu lebih dari cinta itu sendiri, sayangku

5. Pacarku yang manis, aku tahu hidup ini tak selamanya miliki perjalanan yang indah. Namun bagaimanapun perjalanannya aku akan tetap bersama dan mendukungmu.

Perlu kamu tahu, kamu adalah peri cantik yang menambahkan keajaiban pada hari-hari aku dan melengkapi jiwaku. Terima kasih ya sayang, hari ini adalah hari spesial untuk para perempuan hebat, termasuk kamu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
