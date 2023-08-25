Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Bukan yang Ideal Jadi Roommate, Ada Aries hingga Gemini

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:00 WIB
5 Zodiak Ini Bukan yang Ideal Jadi <i>Roommate</i>, Ada Aries hingga Gemini
Zodiak tak ideal jadi roommate, (Foto: Lookstudio/Freepik)
A
A
A

SETIAP orang punya sifat masing-masing, kelebihan dan kekurangan tersendiri. Ada yang begitu sabar menghadapi orang lain, ada juga yang cenderung egois hingga pemarah.

Nah, karakter kepribadian yang dimiliki sebagian orang pemilik empat zodiak ini, disebut-sebut dari sisi astrologi merupakan orang yang tak ideal dijadikan roommate atau housemate. 

Jadi bertanya-tanya kan, aoakah di antara lima zodiak tersebut adakah zodiak milik Anda?  Dilansir dari Times of India, Sabtu (25/8/2023) ini dia daftarnya.

1. Aries: Duh ternyata para Aries dikenal dengan sifat emosi yang tinggi, karena itulah mereka cenderung memiliki kesabaran yang sangat minim. Ada sebagian orang yang suka dengan sifat tegasnya, tapi ada juga yang membenci sifatnya. Sehingga bisa menyebabkan perselisihan dengan banyak orang di sekitarnya.

 BACA JUGA:

2. Taurus: Para Taurus bisa dibilang mungkin bukan orang yang paling sabar, apalagi cenderung suka melakukan sendiri atas sesuai keinginannya. Dari sifat keras kepalanya itu dapat menimbulkan perselisihan dengan berbagai pihak, termasuk teman sekamar atau satu rumah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
