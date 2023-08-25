4 Tanda Zodiak Punya Firasat Kuat, Bakat Jadi Cenayang?

PERNAHKAH Anda atau orang-orang terdekat di sekitar memiliki firasat tentang sesuatu yang ternyata akurat? Jika iya, menariknya orang-orang dengan intuisi kuat seperti ini bisa terbaca kurang lebih dari tanda zodiak yang ia miliki.

Sebab, ada beberapa zodiak yang secara astrologi disebut punya intuisi yang tinggi. Firasat kuatnya akan sesuatu, umumnya bisa datang dalam bentuk mimpi. Bisa melihat dunia alam sadar secara nyata.

Menurut astrologi, empat zodiak berikut ini memiliki intuisi yang kuat. Berikut urainnya, sebagaimana dilansir dari TimesOf India, Sabtu (26/8/2023)

1. Aries: Biasanya para Aries mempunyai firasat alias feeling yang kuat akan sesuatu yang menurut mereka penting.

2. Gemini: Para Gemini disebut sebagai tipe individu yang tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Kalau kebanyakan orang bingung dengan tujuan hidup, ini tak berlaku untuk orang Gemini.

Sebab, karena intuisinya yang tinggi maka ini akan menuntun apa memberi gambaran para Gemini tentang apa yang harus dikerjakan. Para Gemini juga lebih peka terhadap semua hal di sekitarnya.