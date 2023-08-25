Serbu Promo Brand Rider di AladinMall, Dapatkan Ekstra Voucher + Gratis Ongkir!

Cari promo pakaian? Nih ambil Promo Brand Rider di AladinMall dan dapatkan ekstra voucher 5% dengan kode promo RIDERAM. Anda bisa dapat potongan hingga Rp10.000 dengan minimal transaksi Rp200.000 saja!

Selain bisa dapat ekstra diskon, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho! Makanya, yuk buruan belanja! Kapan lagi bisa dapat harga brand rider yang super hemat kalau bukan sekarang.

Buat yang masih bingung mau belanja apa, AladinMall bakal kasih Anda pilihan produk favorit di Promo Brand Rider kali ini!

Ambil Promo Brand Rider di Sini!

Rider Lifestyle Tshirt Man R223BP - Putih

Rider Lifestyle Tshirt Man R223BP bernuansa putih ini dilengkapi dengan teknologi Shrunkenize untuk meminimalisir atau mengurangi penciutan setelah pencucian. Tersedia dalam size S - XL dengan bahan 100% katun sehingga menyerap keringat dan tidak gerah saat digunakan.