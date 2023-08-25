Serbu Flash Sale AladinMall, Diskon s.d 90% + 7% + Gratis Ongkir!

Special Flash Sale di AladinMall yang berlangsung 25-27 Agustus 2023 ini menghadirkan promo diskon 90% + 7%. Caranya gampang, cukup gunakan kode voucher berikut ini:

AMGUS10 berlaku untuk Jumat.

AMGUS11 berlaku untuk Sabtu.

AMGUS12 berlaku untuk Minggu.

Kode voucher tersebut bisa digunakan untuk membeli semua barang kebutuhan Anda di AladinMall, di hari yang telah ditentukan.

Promo Special Flash Sale AladinMall

Serbu promo weekend deals di AladinMall berupa flash sale. Selama masa promo, Anda bisa mendapatkan harga super hemat untuk kebutuhan rumah, ibu dan anak hingga gadget dan elektronik dengan harga murah.

Buat yang ingin menggunakan kode voucher promo weekend deals AladinMall atau special flash sale, simak rekomendasi barang-barang berikut ini: