48 Nama Bayi Perempuan Islami 3 Kata dan Artinya yang Penuh Makna

48 NAMA bayi perempuan Islami 3 kata dan artinya akan dibahas dalam artikel ini. Nama adalah doa, itulah kenapa para orang tua berlomba-lomba mencari nama terbaik bagi putra dan putrinya, agar kelak anak tersebut menjadi pribadi yang baik sebagaimana nama yang disematkan.

Namun, orangtua juga khawatir bahwa nama anaknya akan terdengar tidak indah bahkan menjadi nama yang pasaran. Ayah dan bunda tidak perlu khawatir, artikel ini akan menampilkan 48 nama bayi perempuan Islami dan artinya, yang bisa dijadikan inspirasi.

Simak 48 nama bayi perempuan Islami dan artinya yang dikutip dafi berbagai sumber pada Jumat (25/8/2023).

Nama Bayi Perempuan Islami 3 Kata awalan A, B dan C

1. Adiva Arsyila Savina (Anak perempuan cantik, baik hati, serta lembut hatinya)

2. Adzkiya Naila Talitha (Anak perempuan cerdas dan sukses)

3. Alfathunisa Husna Kamilah (Anak perempuan yang lembut dan penuh kebaikan)

4. Arumi Nasha Razeta: Keturunan putri Nabi Adam yang cantik dan wangi seperti bunga

5. Atiqah Zayda Rifaya: Anak perempuan cantik yang teguh dan brilian

6. Balqis Khansa Alya: Anak perempuan baik dengan derajat tinggi seperti Ratu Balqis

7. Basyira Syadza Nashira: Anak perempuan pembawa kabar gembira yang pintar

8. Bilqis Adzkiya Rana: Ratu cerdas yang dapat diandalkan

9. Cahaya Ghaaliya Mahasin: Anak perempuan bersinar, harum, serta menarik

10. Caliana Fiona Syafazia: Putri yang penuh keadilan dan memberikan manfaat

11. Chaerunnisa Denia Athalla: Perempuan cantik dan hebat karunia Allah

12. Chayra Ainin Qulaibah: Kebaikan dari hati yang suci

Nama Bayi Perempuan Islami 3 Kata awalan D, E dan F

13. Daena Anisa Mirdad (Anak perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan dan keimanan)

14. Daliya Karimatun Nisa (Anak perempuan yang harum dan terhormat seperti bunga Dahlia)

15. Daniya Zainab Haura (Nama putri Nabi yang berkulit putih dan memiliki mata hitam indah)

16. Dhawiyah Nisrin Naziha (Anak perempuan penerang keluarga)

17. Damiya Imroah Bahiroh (Anak perempuan baik, bersinar, serta membawa kebaikan)

18. Eira Alma Khadijah (Anak perempuan selembut salju dan secantik bunga)

19. Erina Syifa Muthmainnah (Anak perempuan cantik pembawa ketentraman)

20. Esra Adinda Nurul (Anak perempuan pembawa kebahagiaan, rezeki, dan cahaya)

21. Faiza Tazkia Shafia (Anak perempuan yang beruntung dan suci)

22. Farida Rukhsana Aatifa (Anak perempuan berharga yang cantik dan penuh kasih sayang)

23. Farrah Falguni Yara (Anak perempuan cantik dan indah seperti kupu-kupu)

24. Fauqiyyah Nur Humaira (Anak perempuan mengagumkan dan bersinar terang)

25. Gamila Naura Zaida (Anak perempuan cantik yang menyebarkan kebaikan dan keberuntungan)