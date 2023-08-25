Viral Maling Dikurung Lalu Dilempari Ular, Langsung Kena Mental Sampai Menangis Histeris

AKSI maling memang sangat meresahkan banyak orang, apalagi di masa sulit seperti ini. Tidak heran jika kemudian banyak orang memilih main hakim sendiri ketika ada maling tertangkap.

Tapi, aksi main hakim sendiri memang bukan solusi untuk mencegah maling, apalagi jika aksi maling tersebut dilakukan demi kepentingan anak mereka. Meski begitu, kita bukannya tidak boleh memberikan hukuman untuk membuat para penjahat ini jera.

Nah, salah satu hukuman yang dianggap cukup manusiawi adalah cara yang dilakukan pada sebuah video viral ini. Pada video yang dibagikan pada akun Instagram @memomedsos, terlihat beberapa warga yang telah menangkap seorang maling dan dikurung dalam sebuah ruangan.

Maling tersebut dikurung pada sebuah ruangan dengan pintu yang ditutup. Setelah itu terlihat ada salah seorang warga yang membawa ular dan menakuti maling tersebut melalui ventilasi atas pintu.

Sehingga maling itu langsung berteriak ketakutan dan menimbulkan gelak tawa warga. Terdengar juga ia menggedor-gedor pintu sambil merengek dari dalam karena tak sanggup dengan ular yang dilihatnya.