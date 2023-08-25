Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Awet Muda Masyarakat di Kawasan Blue Zone, Jalan Kaki sampai Hidup Sederhana

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:30 WIB
6 Tips Awet Muda Masyarakat di Kawasan <i>Blue</i> <i>Zone</i>, Jalan Kaki sampai Hidup Sederhana
Tips awet muda masyarakat di kawasan Blue Zone, (Foto: Freepik)
ISTILAH Blue Zone mungkin belum terlalu familiar. Istilah yang diperkenalkan oleh Dan Beuttner, penjelajah yang sering menulis di National Geographic ini punya definisi yakni area yang memiliki penduduk dengan usia hampir menyentuh 100 tahun terbanyak.

Dalam bukunya, The Blue Zone: Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest, Beuttner juga menuliskan bahwa blue zone mengacu pada wilayah demografis dan geografis di dunia, yang penduduknya memiliki kemungkinan untuk hidup hingga 100 tahun lebih.

Ialah mulai dari Nicoya (Costa Rica)‎, Ikaria (Yunani), Sardina (Italia), Okinawa (Jepang) hingga Coma Linda (California). Negara-negara yang dianggap sebagai kawasan 'blue zone' ini, masyarakatnya dinilai punya kebiasaan dan pola hidup sehat dan teratur. Sehingga tak heran, secara penampilan visual luar membuat mereka tampak awet muda.

Apa saja rahasia hidup dari masyarakat yanh tinggal di kawasan blue zone tersebut? Berikut di antaranya, dilansir dari berbagai sumber, Jumat, (25/8/2023).

1. Makanan sehat ala orang Jepang: Okinawa memiliki rasio centenarian (orang yang hidup lebih dari 100 tahun) sekitar 6,5 dari 10.000 orang. National Geographic mengungkapkan bahwa Okinawa adalah rumah bagi wanita dengan umur terpanjang di dunia.

Makanan pokok yang dimakan warga di sana ialah seperti ubi jalar Okinawa, kedelai, mugwort, kunyit, dan goya (pare), membuat orang Okinawa berumur panjang dan sehat. Selain itu, dikutip dari NPR, masyarakat di sana juga seirng menambahkan makanan jenis bawang putih, beras merah, teh hijau, dan jamur shitake juga dapat meningkatkan kesehatan seseorang.

2. Hobi jalan kaki ala orang Italia: Penduduk Italia, khususnya kota Sardinia terkenal memiliki usia hidup yang cukup panjang karena punya hobi atau kebiasaan berjalan kaki.

Bahkan, pria di kota ini setiap harinya berjalan setidaknya 5 mil atau sekitar 8 kilometer. Tak hanya bermanfaat untuk tubuh, paparan sinar matahari yang didapat selagi berjalan kaki pun bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian.

3. Makanan rendah protein ala Italia: Masih di Sardinia, Italia, penduduk di pulau yang berada di Laut Mediterania ini juga memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan rendah protein. Ini dikaitkan dengan tingkat diabetes, kanker, dan kematian yang lebih rendah untuk orang di bawah usia 65 tahun. Tak heran, urusan pola makan penduduk Italia yang dikenal selektif ini menjadikan mereka lebih sehat dan panjang umur.

Halaman:
1 2 3
      
