Belum Resmi Debut, RIIZE Didapuk Jadi Model Skincare

BOY group baru debutan SM Entertainment, RIIZE kembali menarik perhatian setelah baru-baru ini tampil memukau penonton dan penggemarnya di gelaran KCON Los Angeles.

Grup pendatang baru beranggotakan Wonbin, Shotaro, Sungchan, Eunseok, Seunghan, Sohee dan Anton ini, mengutip Allkpop, Jumat (25/8/2023) diberitakan baru saja didapuk menjadi model dari lini skincare terkenal Korea, UIQ.

(Foto: Instagram UIQ)

Idol grup pelantun Memories tersebut, diketahui lebih lanjut akan memulai aktivitas model endorsement mereka di Korea dan Jepang untuk kampanye promosi produk mist 'Biome Barrier Cream Mist' pada bulan September mendatang.