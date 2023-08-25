Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Belum Resmi Debut, RIIZE Didapuk Jadi Model Skincare

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:03 WIB
Belum Resmi Debut, RIIZE Didapuk Jadi Model Skincare
RIIZE didapuk jadi model lini skincare, (Foto: Instagram @Riize_official)
BOY group baru debutan SM Entertainment, RIIZE kembali menarik perhatian setelah baru-baru ini tampil memukau penonton dan penggemarnya di gelaran KCON Los Angeles.

Grup pendatang baru beranggotakan Wonbin, Shotaro, Sungchan, Eunseok, Seunghan, Sohee dan Anton ini, mengutip Allkpop, Jumat (25/8/2023) diberitakan baru saja didapuk menjadi model dari lini skincare terkenal Korea, UIQ.

(Foto: Instagram UIQ) 

Idol grup pelantun Memories tersebut, diketahui lebih lanjut akan memulai aktivitas model endorsement mereka di Korea dan Jepang untuk kampanye promosi produk mist 'Biome Barrier Cream Mist' pada bulan September mendatang.

Telusuri berita women lainnya
