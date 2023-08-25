Bintang 'Baywatch' Pamela Anderson Pilih Stop Pakai Makeup

MEMAKAI makeup bagi sebagian wanita adalah hal yang penting dilakukan sebelum beraktivitas. Sehingga kebanyakan wanita, make up digunakan sebagai hal yang wajib untuk menunjang penampilan dan kepercayaan diri yang tinggi.

Namun kini, cukup banyak wanita yang merasa lebih percaya diri dalam menampilkan wajah aslinya di depan umum dan kerap mengunggah foto di media sosial dalam keadaan wajah natural tanpa riasan apa pun. Setelah Alicia Keys, kini salah satu contoh lainnya yakni aktris seksi Pamela Anderson.

Pamela Anderson dikenal dengan tampilan ikoniknya, gaya seksi nan sensual serta make up bold, biasanya sering muncul pada riasan mata smokey dan lipstick pink cerah yang mencolok. Sekarang sudah memutuskan untuk tak lagi mengenakan makeup.

Menariknya, dengan tak merias wajahnya, Bintang Baywatch tersebut justru mengaku dirinya merasa lebih percaya diri.

“Sekarang lebih bebas, menyenangkan, dan lebih percaya diri”, kata Pamela kala diwawancara Elle, dikutip dari Page Six, Jumat (25/8/2023)

Wanita berusia 56 tahun itu menganggap keputusan berhenti merias wajahnya dengan makeup menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan. Tak lagi mau pakai makeup, Pamela juga memutuskan agar membuang semua produk kosmetik yang dimilikinya.