HOME WOMEN BEAUTY

4 Potret Astrid Tiar Memesona dengan Makeup Bernuansa Pink, bak Barbie Hidup!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:00 WIB
4 Potret Astrid Tiar Memesona dengan Makeup Bernuansa Pink, bak Barbie Hidup!
Astrid Tiar (Foto: Instagram/@astridtiar127)
A
A
A

ARTIS cantik Astrid Tiar mencuri perhatian lewat unggahan foto di Instagram. Astrid tampil memesona bak barbie berkat gaya makeup-nya, seperti apa potretnya? Simak ulasannya. 

Makeup natural memang masih mendominasi gaya riasan di tahun ini. Meski begitu, makeup dengan nuansa warna-warna cerah juga masih cukup digandrungi.

Biasanya makeup dengan nuansa warna cerah ini kerap digunakan untuk momen tertentu. Khususnya, momen yang berkaitan dengan perhelatan fashion atau juga perform beberapa artis Tanah Air dalam sebuah acara.

Nah, bagi kamu yang masih bingung atau takut bereksperimen dengan makeup yang lebih berwarna, bisa mengintip contoh riasan makeup seperti yang digunakan Astrid Tiar dalam potret berikut ini.

Artis dan juga presenter cantik ini tampak tampil segar dan berwarna lewat palet warna pink, yang merupakan hasil riasan dari makeup artist (MUA), Dhirman Putra. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @dhirmanputra, Jumat (25/8/2023).

1. Serba pink bak barbie

Astrid Tiar

Dalam potret ini, Astrid tampak tampil berwarna dengan nuansa warna serba pink. Mulai dari lisptick glossy berwarna pink, eyeshadow, hingga outfit berwarna senada.

Rambut panjangnya pun tampak tertata rapi dengan model bergelombang. Jika dilihat-lihat, penampilan Astris tampak mirip barbie hidup ya!

2. Warna eyeshadow cerah untuk kelopak mata lebih hidup

Astrid Tiar

Pulasan warna eyeshadow pink yang dikenakan Astrid tampak membuat bagian kelopak matanya menjadi lebih hidup. Warna eyeshadow cerah seperti ini memang cenderung cocok bagi kamu yang memiliki bentuk wajah cenderung oriental seperti Astrid.

1 2
      
