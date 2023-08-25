Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Makanan Terbaik untuk Mempercepat Pertumbuhan Rambut, Tidak Perlu ke Salon

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:00 WIB
5 Makanan Terbaik untuk Mempercepat Pertumbuhan Rambut, Tidak Perlu ke Salon
Makanan untuk mempercepat pertumbuhan rambut (Foto: Healthline)
A
A
A

RAMBUT sehat berkilau dan kuat adalah dambaan semua orang. Untuk mendapatkan rambut sehat seperti itu tidak hanya melalui perawatan di salon saja lho.

Kita juga perlu menjaga kesehatan rambut dari dalam, yakni dengan memenuhi asupan makanan yang bergizi. Beberapa makanan dipercaya memiliki kandungan yang mampu membuat rambut sehat dan kuat, contohnya makanan tinggi vitamin dan mineral.

Mengutip dari Healthline, Kamis (24/8/2023), vitamin dan mineral memainkan peran penting dalam siklus pertumbuhan folikel rambut dan pergantian sel. Ketika tubuh kekurangan vitamin dan mineral, maka sering kali terjadi kerontokan pada rambut. Hal ini telah diungkapkan dalam sebuah studi.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada tiga jenis makanan kaya akan nutrisi yang mampu membantu mempercepat pertumbuhan rambut yang sehat dan kuat.

1. Telur

Makanan untuk mempercepat pertumbuhan rambut

Telur adalah sumber protein dan biotin yang bagus untuk membantu pertumbuhan rambut. Protein dalam telur dipercaya sebagai pembentukan folikel rambut. Untuk itu, ketika tubuh kekurangan protein, maka akan terjadi kerontokan pada rambut. Sementara kandungan biotin dipercaya dapat membantu meningkatkan produksi keratin pada rambut.

Selain sebagai sumber protein dan biotin, telur juga merupakan sumber seng, selenium, dan nutrisi yang membantu meningkatkan kesehatan rambut lainnya.

2. Buah berry

Buah beri mengandung vitamin C yang memiliki sifat antioksidan tinggi. Sifat antioksidan ini dapat membantu melindungi folikel rambut dari kerusakan akibat molekul berbahaya atau yang biasa disebut radikal bebas.

Selain itu, vitamin C yang diserap oleh tubuh mampu memproduksi kolagen. Nantinya kolagen berubah menjadi protein yang membantu memperkuat rambut agar tidak rapuh dan patah.

Terlebih lagi, vitamin C juga dapat menyerap zat besi dari makanan. Ketika kadar zat besi dalam tubuh terpenuhi, maka tidak akan terjadi anemia yang sering dikaitkan sebagai penyebab kerontokan pada rambut.

3. Bayam

Bayam adalah sayuran hijau sarat nutrisi. Di dalam bayam terdapat kandungan seperti folat, zat besi, serta vitamin A dan C. Semua nutrisi tersebut penting untuk pertumbuhan rambut.

Vitamin A dapat meningkatkan pertumbuhan rambut. Namun, jika terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin A tinggi dapat menyebabkan kerontokan rambut. Untuk itu, penting sekali mengetahui kebutuhan ideal vitamin A pada tubuh.

Sementara zat besi yang terkandung dalam bayam membantu sel darah merah membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh untuk bahan bakar metabolisme dan membantu pertumbuhan sehingga perbaikan rambut supaya menjadi lebih kuat.

Halaman:
1 2
      
