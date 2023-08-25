Intip 4 Rekomendasi Seru-seruan di TMII, Cocok untuk Liburan Akhir Pekan

TAMAN Mini Indonesia Indah bisa jadi pilihan yang tepat untuk liburan di akhir pekan. Taman hiburan di Jakarta Timur ini semakin memberi keseruan pasca dibenahi dan kini hadir dengan wajah baru.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo pun turut memuji keindahan di TMII ini. Menurut Angela, penagalaman berwisata di Taman Mini berwajah baru itu kini lebih seru dan menyenangkan.

Taman Mini Indonesia Ini sendiri menyajikan berbagai keseruan dengan nuansa nusantara yang kental. Mulai dari anjungan dengan model rumah adat Tanah Air, museum dan kegiatan seru lainnya.

Dirangkum MNC Portal Indonesia, berikut keseruan yang bisa dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah.

Intip Anjungan Seluruh Indonesia

Salah satu yang jadi ikonik di TMII ialah adanya anjungan-anjungan dengan model rumah adat dari seluruh Indonesia. Pengunjung bisa menikmati indahnya berbagai macam anjungan atau rumah adat dari berbagai macam daerah.

TMII

Ada anjungan dengan rumah adat Bali, Sumatera Barat, Kalimantan, Papua dan masih banyak lagi. Saat liburan ke Taman Mini ini, kamu dan keluarga bisa sekaligus mempelajari mengenai nusantara dan budaya Indonesia.

Naik Kereta Gantung

Keseruan lainnya di TMII ialah naik kereta gantung. Bila ingin menikmati keindahan TMII lebih luas, cobalah untuk memandangnya dari kereta gantung ini.

Dari kereta gantung ini, pengunjung bisa menyaksikan danau dengan bukit-bukit menyerupai peta Indonesia. Untuk menikmati keseruan kereta gantung, pengunjung hanya perlu membayar tiket tambahan sebesar Rp50 ribu.

TMII (Okezone)

Kunjungi Museum Transportasi

Mengunjungi Museum Transportasi juga menjadi ide yang pas saat liburan di Taman Mini. Untuk mengunjungi museum ini, pengunjung bisa menggunakan kereta dan tak dipungut biaya.

Seperti namanya, Museum Transporasi menyajikan berbagai macam kendaraan, bahkan transportasi lawas yang pernah ada di Indonesia.

Selain seru, tempat ini juga bisa menjadi kesempatan untuk edukasi.