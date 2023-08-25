Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tips Atur Rencana Perjalanan ke Luar Negeri, Bikin Happy Tanpa Worry

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:05 WIB
5 Tips Atur Rencana Perjalanan ke Luar Negeri, Bikin <i>Happy</i> Tanpa <i>Worry</i>
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

PELESIRAN ke luar negeri tentu akan sangat menarik dan menggairahkan. Akan tetapi, persiapan yang tepat dan perencanaan yang matang sangat penting.

Dengan perencanaan yang matang, bisa membantu Anda untuk mendapat perjalanan yang menarik dan tak terlupakan.

Nah, berikut Okezone rangkumkan 5 tips mengatur rencana perjalanan ke luar negeri yang bisa dicoba nih traveler;

1. Mencari tahu tentang negara tujuan

Sebelum memulai perjalanan ke luar negeri, penting untuk mencari tahu tentang negara tujuanmu. Mulai dari budaya, adat istiadat, iklim, dan bahasa yang digunakan di negara tersebut.

Dengan mengetahui informasi ini akan membantu kamu menghindari kesalahan yang mungkin terjadi saat traveling.

2. Cek detail persyaratan kunjungan

Pastikan semua dokumen yang diperlukan terlengkapi sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Periksa paspor dan pastikan masa berlakunya tidak akan habis dalam waktu dekat.

Infografis Kebiasaan Buruk Traveling

Selain itu, cari tahu apakah negara yang akan Anda kunjungi memerlukan visa atau izin khusus lainnya. Jika iya, pastikan Anda memperolehnya sebelum keberangkatan.

3. Atur jadwal perjalanan dengan matang

Rencanakan jadwal perjalanan dengan matang untuk memastikan Anda bisa mengunjungi semua tempat yang ingin dikunjungi dan melakukan aktivitas apa saja yang ingin dilakukan pada negara tersebut.

Buat daftar tempat-tempat wisata yang ingin disambangi serta tentukan waktu yang tepat untuk mengunjunginya. Yang menjadi catatan penting adalah, memerhatikan jarak antar tempat dan estimasi waktu yang diperlukan untuk transportasi antar lokasi. Hal ini akan membantu kamu mengatur waktu dengan lebih efisien.

Halaman:
1 2
      
