Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hebat! Pasien Stroke Ini Kembali Dapat Berbicara dengan Bantuan Teknologi Video Game

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:15 WIB
Hebat! Pasien Stroke Ini Kembali Dapat Berbicara dengan Bantuan Teknologi Video Game
Wanita ini dapat kembali berbicara lewat bantuan AI. (Foto: Mashable.com)
A
A
A

SEORANG wanita yang kehilangan kemampuan berbicara akibat stroke kini sudah mampu berbicara berkat teknologi video game.

Wanita tersebut ditolong oleh teknologi animasi wajah berbasis kecerdasan buatan (AI) yang biasa digunakan untuk game. Perusahaan software animasi wajah, Speech Graphics dan peneliti di UC San Francisco dan UC Berkeley telah berkolaborasi dalam antarmuka otak-komputer yang dapat memulihkan komunikasi bagi orang-orang lumpuh.

Tim melacak bagian otak wanita yang bertanggung jawab untuk berbicara dan menanamkan 253 elektroda berbentuk persegi panjang setipis kertas di dekat permukaan area tersebut.

Elektroda kemudian menerjemahkan sinyal otaknya dan, melalui kabel yang dipasang pada implan, mengirimkannya ke komputer tempat algoritma AI dilatih untuk membaca aktivitas otaknya.

Pasien Stroke

Dilansir dari Mashable, Jumat (25/8/2023), Speech Graphics membuat avatar dengan teknologi animasi wajah berbasis AI, yang biasanya digunakan untuk video game seperti Fortnite.

AI kemudian mempelajari kosakata lebih dari 1.000 kata selama beberapa minggu, yang kemudian direproduksi dalam audio berdasarkan rekaman suaranya sendiri sebelum stroke.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179839/kak_seto-edXa_large.jpg
Kak Seto Alami Mild Stroke, Gejala Awalnya Sering Linglung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/482/3172464/stroke-qWKD_large.jpg
Waspada Penyakit Stroke Penyebab Kematian Nomor 2 di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3168923/stroke-7M3Q_large.jpg
Stroke Bisa Dicegah Pakai Cara Ini, Simak Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/481/3028625/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-bicara-dan-menelan-usai-serangan-stroke-HmW8LcwKrM.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi Bicara dan Menelan Usai Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/481/3028623/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-alhamdulillah-kita-rawat-di-rumah-d19d7lGQeL.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu: Alhamdulillah Kita Rawat di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/481/3023231/kronologi-ibunda-aldi-taher-terkena-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-E2EB24TamX.jpg
Kronologi Ibunda Aldi Taher Terkena Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement