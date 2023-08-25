Hebat! Pasien Stroke Ini Kembali Dapat Berbicara dengan Bantuan Teknologi Video Game

Wanita ini dapat kembali berbicara lewat bantuan AI. (Foto: Mashable.com)

SEORANG wanita yang kehilangan kemampuan berbicara akibat stroke kini sudah mampu berbicara berkat teknologi video game.

Wanita tersebut ditolong oleh teknologi animasi wajah berbasis kecerdasan buatan (AI) yang biasa digunakan untuk game. Perusahaan software animasi wajah, Speech Graphics dan peneliti di UC San Francisco dan UC Berkeley telah berkolaborasi dalam antarmuka otak-komputer yang dapat memulihkan komunikasi bagi orang-orang lumpuh.

Tim melacak bagian otak wanita yang bertanggung jawab untuk berbicara dan menanamkan 253 elektroda berbentuk persegi panjang setipis kertas di dekat permukaan area tersebut.

Elektroda kemudian menerjemahkan sinyal otaknya dan, melalui kabel yang dipasang pada implan, mengirimkannya ke komputer tempat algoritma AI dilatih untuk membaca aktivitas otaknya.

Dilansir dari Mashable, Jumat (25/8/2023), Speech Graphics membuat avatar dengan teknologi animasi wajah berbasis AI, yang biasanya digunakan untuk video game seperti Fortnite.

AI kemudian mempelajari kosakata lebih dari 1.000 kata selama beberapa minggu, yang kemudian direproduksi dalam audio berdasarkan rekaman suaranya sendiri sebelum stroke.