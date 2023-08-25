Benarkah Susu Kambing Bisa Membersihkan Paru-Paru?

SUSU kambing banyak dipercaya memiliki segudang khasiat untuk kesehatan. Pasalnya, susu satu ini kaya akan kandungan vitamin, mineral, enzim, protein, hingga asam lemak yang mudah dimanfaatkan tubuh.

Bahkan, banyak yang meyakini susu kambing berkhasiat untuk membersihkan paru-paru hingga mempercepat penyembuhan penyakit tuberkulosis.

Lantas, benarkah susu kambing bisa membersihkan paru-paru?

Dokter Spesialis Paru, dr. Erlina Burhan mengungkapkan kebenaran terkait mengonsumsi susu kambing bisa membersihkan paru-paru tersebut.

“Ada anggapan bahwa susu kambing bisa membersihkan paru-paru dan mempercepat kesembuhan tuberkulosis. Benarkah demikian?,” ujar dr.Erlina, melalui cuitan di akun Twitternya, @erlinaburhan.

Menurut dr.Erlina anggapan tersebut kurang tepat. Pasalnya, sebenarnya tidak hanya susu kambing, semua jenis susu yang tidak mengandung gula pada dasarnya memang bisa membantu proses penyembuhan dan meningkatkan imunitas tubuh.

“Sebetulnya tidak demikian. Susu apapun asalkan bukan susu yang mengandung banyak gula, itu bisa bantu proses penyembuhan, karena meningkatkan imunitas tubuh. Seperti susu full cream,” tuturnya.