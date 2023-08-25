Penyebab dan Cara Menormalkan Kadar Hemoglobin yang Tinggi

PENYEBAB dan cara menormalkan kadar hemoglobin yang tinggi akan dijelaskan dalam artikel ini. Nah, hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berguna untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kadar hemoglobin yang normal pada wanita ialah 12-15 g/dL sedangkan pada pria berkisar 13-17 g/dL.

Jika kadar hemoglobin melebihi dari kadar tersebut, hal ini dapat menandakan bahwa adanya gangguan pada kesehatan yang menyebabkan kadar hemoglobin dalam tubuh menjadi tinggi atau meningkat.

Penyebab kadar hemoglobin tinggi

1. Polisitemia Vera

Polistemia vera merupakan jenis kanker darah yang bermula di sumsum tulang yang ditandai dengan peningkatan abnormal pada sel darah merah, hal ini dapat menyebabkan gumpalan pada darah yang mengalir lambat di dalam tubuh.

2. Merokok

Kecanduan terhadap rokok dapat mengakibatkan peningkatan kadar hemoglobin karena ketika hendak merokok hemoglobin akan mengikat karbon monoksida yang terkandung pada rokok sehingga pasokan oksigen dalam tubuh rendah akibatnya kadar hemoglobin pun meningkat.

3. Dehidrasi

Ketika anda mengalami dehidrasi, tubuh akan kekurangan banyak cairan sehingga kadar hemoglobin bisa meningkat yang akhirnya menyebabkan volume plasma darah dalam tubuh ikut meningkat juga.

4. Konsumsi obat penambah hormon

Mengonsumsi obat penambah hormon bisa meningkatkan kadar hemoglobin, hal ini disebabkan karena kandungan dalam obat-obatan tersebut yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah pada tubuh.