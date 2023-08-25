Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyebab dan Cara Menormalkan Kadar Hemoglobin yang Tinggi

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:47 WIB
Penyebab dan Cara Menormalkan Kadar Hemoglobin yang Tinggi
Kadar hemoglobin darah. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENYEBAB dan cara menormalkan kadar hemoglobin yang tinggi akan dijelaskan dalam artikel ini. Nah, hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berguna untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kadar hemoglobin yang normal pada wanita ialah 12-15 g/dL sedangkan pada pria berkisar 13-17 g/dL.

Jika kadar hemoglobin melebihi dari kadar tersebut, hal ini dapat menandakan bahwa adanya gangguan pada kesehatan yang menyebabkan kadar hemoglobin dalam tubuh menjadi tinggi atau meningkat.

 hemoglobin

Penyebab kadar hemoglobin tinggi

1. Polisitemia Vera

Polistemia vera merupakan jenis kanker darah yang bermula di sumsum tulang yang ditandai dengan peningkatan abnormal pada sel darah merah, hal ini dapat menyebabkan gumpalan pada darah yang mengalir lambat di dalam tubuh.

 BACA JUGA:

2. Merokok 

Kecanduan terhadap rokok dapat mengakibatkan peningkatan kadar hemoglobin karena ketika hendak merokok hemoglobin akan mengikat karbon monoksida yang terkandung pada rokok sehingga pasokan oksigen dalam tubuh rendah akibatnya kadar hemoglobin pun meningkat.

3. Dehidrasi

Ketika anda mengalami dehidrasi, tubuh akan kekurangan banyak cairan sehingga kadar hemoglobin bisa meningkat yang akhirnya menyebabkan volume plasma darah dalam tubuh ikut meningkat juga.

 BACA JUGA:

4. Konsumsi obat penambah hormon

Mengonsumsi obat penambah hormon bisa meningkatkan kadar hemoglobin, hal ini disebabkan karena kandungan dalam obat-obatan tersebut yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah pada tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/611/3185680//viral-ghxX_large.jpg
Viral! Darah Menstruasi Dibuat untuk Masker, Ternyata Berbahaya dan Bisa Picu Infeksi Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/56/3149947//ilustrasi_sel_darah_merah-Ms8t_large.jpg
Peneliti Prancis Temukan Golongan Darah Baru, Dinamakan Gwada Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/624/3140723//ilustrasi-sXF2_large.JPG
Tahukah Kamu, Mengapa Nyamuk suka Berdengung di Telinga Kita? Ketahui Alasan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084817//perbedaan-darah-istihadhah-dan-darah-biasa-MmzoCZ6bWx.jpg
Perbedaan Darah Istihadhah dan Darah Biasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement