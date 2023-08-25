Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Leukemia, Penyakit Kanker yang Menyerang Sel Darah Manusia

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:00 WIB
Mengenal Leukemia, Penyakit Kanker yang Menyerang Sel Darah Manusia
Mengenal leukemia, kanker yang menyerang sel darah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL leukemia, kanker yang menyerang sel darah. Kondisi ini mengakibatkan sel darah tidak berfungsi dengan baik dan tumbuh secara berlebihan. Kanker darah disebabkan oleh kelainan kromosom (genetik).

Kanker akan memproduksi lebih banyak sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit yang abnormal. Lebih dari 80 persen penyakit ini terjadi pada usia di atas 45 tahun. Sementara rata-rata orang yang terserang berada di usia 65 tahun.

Lantas apa gejala, pencegahan, hingga pengobatan pada penyakit kanker leukemia? Dikutip dari buku Yayasan Kanker Indonesia, Sabtu (25/8/2023) berikut ulasannya.

Gejala Leukemia

Ada beberapa tanda/gejala untuk mengetahui terkena kanker leukemia, seperti berikut:

  • Penurunan berat badan
  • Pembesaran organ, terasa ada yang keras di perut
  • Cepat kenyang
  • Keringat malam
  • Perdarahan/bintik-bintik di kulit
  • Demam
Leukemia

Pencegahan Leukemia

Menghindari paparan radiasi berlebihan menjadi salah satu pencegahan kanker ini. Pola dan gaya hidup sehat akan membantu Anda terhindar dari zat karsinogenik penyebab kanker.

Pengobatan Leukemia

Adapun beberapa pengobatan pada kanker leukemia sebagai berikut:

1. Kemoterapi

Pada umumnya dengan pengobatan kemoterapi. Metode ini adalah pengobatan utama untuk menangani leukemia limfoblastik.

Halaman:
1 2
      
