HOME WOMEN HEALTH

Soal Bahaya Air Mengandung BPA, Pakar Gizi: Harus Ada Bukti Kuat

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:56 WIB
Soal Bahaya Air Mengandung BPA, Pakar Gizi: Harus Ada Bukti Kuat
Minum air mineral. (Foto: Freepik)
A
A
A

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus menyuarakan kekhawatirannya terhadap tingkat paparan BPA. Apalagi berbagai publikasi menjelaskan dampak BPA pada air mineral atau galon pada kelompok dewasa dan usia produktif, seperti mempengaruhi fertilitas alias masalah kesuburan.

Di tempat terpisah, Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG, Sobsp Obginsos, Ketua Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) mengatakan, ia sudah praktek selama 40 tahun lebih. Namun ia tidak pernah menemukan pasien yang keracunan karena minum air galon yang mengandung BPA.

 minum air

Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan di RSUP Dr Kariadi Semarang ini menjelaskan, kalau memang air minum galon guna ulang berbahan polikarbonat itu beracun, sudah banyak masyarakat Indonesia yang keracunan dan berpenyakit.

 BACA JUGA:

“Nyatanya hingga kini belum ada juga temuan yang menyatakan ada masyarakat yang menderita sakit karena minum air galon ini. Tapi, kalau yang diminum galonnya, ya pasti memang keracunan,” ucapnya.

Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Hardinsyah menambahkan, belum ada urgensi pelabelan BPA pada AMDK guna ulang. Menurutnya, belum adanya bukti kuat yang menyatakan BPA dalam kemasan galon guna ulang itu berbahaya bagi kesehatan.

 BACA JUGA:

Dia menegaskan, regulasi pelabelan BPA harus berdasarkan bukti yang kuat. Bukti berupa hasil kajian atau penelitian yang mengatakan bahwa BPA pada galon guna ulang memang benar-benar berbahaya untuk kesehatan.

Telusuri berita women lainnya
