8 Makanan Penyebab Kadar Hemoglobin Rendah

DERETAN makanan penyebab kadar hemoglobin rendah bisa Anda hindari agar tidak membahayakan kesehatan. Pasalnya, penurunan darah pada tubuh akan membuat Anda sakit kepala, mudah lelah, bahkan bisa berkembang menjadi penyakit anemia atau kurang darah.

Berikut makanan penyebab kadar hemoglobin yang perlu dihindari dilansir Pharmeasy:

1. Kopi dan Teh





Teh dan kopi yang Anda minum mengandung tanin. Kandungan tanin ini bisa mengikat molekul zat besi dan mengganggu penyerapan zat besi dalam tubuh. Akibat gangguan ini, zat besi tidak terserap seluruhnya dari tubuh Anda. Hingga membuat tubuh mengalami penurunan darah.

2. Waspadai Makanan Mengandung Kalsium

Mengonsumsi produk makanan yang mengandung kalsium dan dikombinasikan dengan makanan kaya zat besi lainnya, dapat memengaruhi seberapa banyak zat besi yang diserap oleh tubuh Anda. Makanan olahan susu seperti susu, yoghurt, dan keju harus dihindari karena alasan ini. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium pada slot waktu yang berbeda.