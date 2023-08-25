Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Adakah Posisi Tidur yang Berbahaya untuk Pasien Asma? Begini Penjelasan Pakar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |04:30 WIB
Adakah Posisi Tidur yang Berbahaya untuk Pasien Asma? Begini Penjelasan Pakar
Posisi tidur yang berbahaya bagi pasien asma. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ASMA adalah kondisi di mana saluran pernapasan mengalami peradangan sehingga menyulitkan seseorang untuk bernapas. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan kekambuhan yang dapat mengancam jiwa.

Kebanyakan penderita asma sulit tidur nyenyak, terlebih ketika penyakitnya kambuh. Penderita asma banyak yang terbangun di malam hari ketika penyakitnya kambuh. Hal itu terjadi karena sulit bernapas dan dada sesak.

Saat penyakit asma kambuh, mereka juga mencari posisi tidur yang aman sehingga dia bisa bernapas dengan baik. Lantas adakah posisi tidur yang berbahaya ketika asma kambuh?

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menjelaskan ketika penderita asma sedang mengalami serangan yang sangat sesak, biasanya mereka akan mencari posisi agar bisa bernapas dengan lega.

Asma

“Ada yang coba merunduk, miring, telentang tapi kadang-kadang tetap susah napas, sehingga ada yang tengkurap,” tulis dr Erlina Burhan seperti dikutip dari cuitannya di Twitter, Sabtu (26/8/2023).

Dokter Erlina menambahkan bahwa tidak ada posisi tidur tertentu yang berbahaya untuk pasien asma. Karena jika mereka tidak dalam serangan, bisa tidur seperti orang sehat pada umumnya.

“Tapi begitu ada serangan dada berat, sesak napas, susah napas, napas pendek, maka mereka akan berusaha mencari posisi yang membuat mereka bisa mengambil oksigen semaksimal mungkin,” katanya.

Dokter Erlina pun kembali menegaskan tidak ada posisi tidur yang membahayakan pasien asma, justru mereka bisa mencari posisi yang nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3143941/asma-LMgN_large.jpg
Penyakit Asma pada Anak karena Keturunan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047370/pdpi-ungkap-penyebab-tingginya-biaya-pengobatan-asma-dan-risiko-serangan-yang-tidak-terkontrol-xjoewxfYCT.jpg
PDPI Ungkap Penyebab Tingginya Biaya Pengobatan Asma dan Risiko Serangan yang Tidak Terkontrol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/487/2960225/nonton-debat-capres-bisa-sebabkan-serangan-asma-ini-faktanya-uFHckQuQNe.jpg
Nonton Debat Capres Bisa Sebabkan Serangan Asma? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/483/2929353/pasien-asma-tidak-boleh-stres-ini-alasannya-o2sLRXUHuv.jpg
Pasien Asma Tidak Boleh Stres, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/483/2880233/4-pertolongan-pertama-saat-alami-asma-pastikan-tidak-berkerumun-ybdzCTXDPi.jpg
4 Pertolongan Pertama saat Alami Asma, Pastikan Tidak Berkerumun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/483/2866314/5-olahraga-yang-cocok-untuk-penderita-asma-jalan-kaki-hingga-berenang-lIigicrQN2.jpg
5 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Asma, Jalan Kaki hingga Berenang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement