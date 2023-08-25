Adakah Posisi Tidur yang Berbahaya untuk Pasien Asma? Begini Penjelasan Pakar

ASMA adalah kondisi di mana saluran pernapasan mengalami peradangan sehingga menyulitkan seseorang untuk bernapas. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan kekambuhan yang dapat mengancam jiwa.

Kebanyakan penderita asma sulit tidur nyenyak, terlebih ketika penyakitnya kambuh. Penderita asma banyak yang terbangun di malam hari ketika penyakitnya kambuh. Hal itu terjadi karena sulit bernapas dan dada sesak.

Saat penyakit asma kambuh, mereka juga mencari posisi tidur yang aman sehingga dia bisa bernapas dengan baik. Lantas adakah posisi tidur yang berbahaya ketika asma kambuh?

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menjelaskan ketika penderita asma sedang mengalami serangan yang sangat sesak, biasanya mereka akan mencari posisi agar bisa bernapas dengan lega.

“Ada yang coba merunduk, miring, telentang tapi kadang-kadang tetap susah napas, sehingga ada yang tengkurap,” tulis dr Erlina Burhan seperti dikutip dari cuitannya di Twitter, Sabtu (26/8/2023).

Dokter Erlina menambahkan bahwa tidak ada posisi tidur tertentu yang berbahaya untuk pasien asma. Karena jika mereka tidak dalam serangan, bisa tidur seperti orang sehat pada umumnya.

“Tapi begitu ada serangan dada berat, sesak napas, susah napas, napas pendek, maka mereka akan berusaha mencari posisi yang membuat mereka bisa mengambil oksigen semaksimal mungkin,” katanya.

Dokter Erlina pun kembali menegaskan tidak ada posisi tidur yang membahayakan pasien asma, justru mereka bisa mencari posisi yang nyaman.