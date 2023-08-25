Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Penyebab Kadar Hemoglobin Rendah dan Cara Mengatasinya

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:31 WIB
5 Penyebab Kadar Hemoglobin Rendah dan Cara Mengatasinya
Kadar hemoglobin rendah. (Foto: Freepik)
A
A
A

5 PENYEBAB kadar hemoglobin rendah dan cara mengatasinya akan diulas dalam artikel ini. Hemoglobin atau Hb adalah protein dalam sel darah merah yang memberikan warna merah pada darah, berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh.

Hemoglobin dapat dikatakan rendah jika jumlahnya berada si bawah kadar normal, kondisi ini biasa disebut anemia. Kadar hemoglobin yang normal pada orang dewasa yakni 12–16 gram/dL untuk perempuan, 11–16 gram/dL pada ibu hamil, dan 13–16,5 gram/dL pada pria.

Selain dapat dideteksi dengan tes darah, gejala seperti lemah, lelah, pusing, sesak nafas, kulit pucat, jantung berdebar dan terasa berkunang-kunang juga bisa menjadi tanda anemia.

 hemoglobin

5 Penyebab Kadar Hemoglobin Rendah

Lantas, kenapa kadar hemoglobin seseorang bisa rendah?

1. Kurang Asupan Vitamin dan Mineral

Penyebab kadar hemoglobin rendah adalah kekurangan asupan vitamin dan mineral tertentu. Mineral yang berperan penting menghasilkan Hb dan sel darah merah adalah zat besi, jika kekurangan maka sel darah merah akan sulit diproduksi dan mengakibatkan kadar Hb dalam tubuh berkurang. Kekurangan asam folat dan vitamin B12 juga bisa membuat kadar Hb rendah, karena kedua nutrisi ini diperlukan untuk membentuk sel baru, termasuk sel darah merah.

2. Kehilangan Darah

Kehilangan darah juga bisa jadi penyebab kadar hemoglobin rendah. Kehilangan darah ini bisa disebabkan oleh cedera berat atau luka, pendarahan saat operasi, pendarahan pada tukak lambung, wasir dan kanker usus, serta pendarahan saat menstruasi yang membuat darah kelyar lebih banyak

 BACA JUGA:

3. Kelainan Darah

Penyebab kadar hemoglobin rendah juga bisa terjadi karena kelainan darah, salah satunya thalassemia. Penyakit ini umumnya diturunkan dalam keluarga dengan gejala perubahan bentuk tulang, terutama di bagian wajah, sering lelah atau kurang bertenaga, warna urine gelap, gangguan tumbuh kembang, serta kulit tampak pucat atau kuning. Kelainan darah lainnya adalah kanker darah (leukemia) dan limfoma.

4. Penyakit Kronis

Beberapa penyakit kronis juga bisa menjadi penyebab kadar hemoglobin rendah. Di antaranya gagal ginjal kronis, sirosis, hipotiroidisme, dan gangguan sumsum tulang.

 BACA JUGA:

5. Kehamilan

Kehamilan juga bisa menjadi penyebab kadar Hb rendah. Kondisi ini cukup umum dialami oleh ibu hamil, tetapi bukan berarti bisa disepelekan. Turunnya jumlah Hb atau anemia yang tergolong berat saat hamil bisa menyebabkan janin lahir dengan berat badan rendah, lahir prematur, mengalami anemia, atau mengalami gangguan tumbuh kembang setelah lahir.

Selain itu, anemia pada ibu hamil juga bisa meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan perdarahan setelah persalinan. Itulah kenapa ibu hamil akan diresepkan suplemen yang mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12 untuk meningkatkan kadar Hb dan sel darah merah oleh dokter, selain disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral di atas.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
