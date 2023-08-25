Kenapa Leher Sebelah Kiri Sakit? Penyebab dan Cara Mengatasinya

KENAPA leher sebelah kiri sakit? Sakit leher sepertinya sudah sering dialami oleh banyak orang. Kondisi ini di sebabkan oleh berbagai sebab. Sebagian orang mengalami sakit leher karena padatnya aktivitas sehari hari.

Sakit leher sebelah kiri juga terjadi karena adanya ketegangan otot saat tidur dalam posisi yang salah. Biasanya nyeri leher sebelah kiri akan mereda dengan sendirinya atau dapat diobati dengan pereda nyeri.

Penasaran kenapa leher sebelah kiri sakit? Berikut penyebab dan cara mengatasinya? Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (25/8/2023).

Penyebab Leher Sebelah Kiri Sakit

1. Ketegangan Otot

Anda dapat mengalami sakit leher bagian kiri jika menghabiskan waktu berjam-jam memegang ponsel diantara telinga kanan dan bahu atau menekan otot leher.

2. Salah Posisi Tidur

Tidur dengan posisi yang salah dapat membuat leher sebelah kiri sakit, seperti tidur dengan bantal yang terlalu tinggi, atau tertidur di kursi. Pastikan anda tidur dengan posisi telentang dan menggunakan bantal yang dapat menopang kepala dengan baik.

3. Peradangan

Apabila mengalami peradangan leher bagian kiri maka akan memicu bengkak, rasa sakit, mati rasa, kekakuan dan gejala lainnya.

4. Saraf Kejepit

Saraf kejepit terjadi saat saraf di bagian leher terjepit ketika bercabang keluar dari sumsum tulang belakang. Hal ini dapat memicu nyeri pada leher.

5. Whiplash atau Benturan

Whiplash biasanya terjadi ketika mengalami benturan pada bagian leher, misalnya seperti kecelakaan.