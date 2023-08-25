Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Seberapa Efektif Water Cannon untuk Kurangi Polusi Udara?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:48 WIB
Seberapa Efektif Water Cannon untuk Kurangi Polusi Udara?
seberapa efektif water canon untuk atasi polusi udara? (Foto: X: @erlinaburhan)
A
A
A

PEMERINTAH terus berupaya mengurangi polusi udara khususnya di wilayah ibu kota. Polda Metro Jaya menyemprotkan air di mobil Water Cannon di beberapa titik penting. Total ada empat mobil Water Cannon yang digunakan untuk menyemprotkan air di Jalan Merdeka Barat dan Jalan Jendral Sudirman hingga Patung Pemuda Membangun, Senayan, Jakarta, pada Rabu 23 Agustus 2023.

"Sejumlah empat unit kendaraan Water Cannon Polda Metro Jaya dikerahkan untuk melakukan penyemprotan sebagai upaya mengurangi polusi udara di seputaran area Jalan Merdeka Barat Monas, Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Patung Pemuda membangun Senayan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo, dalam keterangannya, Kamis 24 Agustus 2023.

Upaya tersebut memang patut diapresiasi. Hanya saja memang ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terutama terkait keefektifannya. Elina Burhan, dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, melalui akun X mengungkap beberapa fakta menarik. Dia mengatakan penyemprotan air melalui mobil water cannon kurang efektif.

"Karena partikel polutan yang berada di ketinggian itu tidak semua terjangkau," tulis Elina Burhan, Kamis 24 Agustus 2023.

Polusi udara

Dia mendasarkan hal itu berdasarkan studi yang dilakukan di Baoding, China yang menyebutkan bahwa menyemprot jalan dengan air justru malah meningkatkan konsentrasi PM 2.5. Jadi alih-alih turun, konsentrasi PM 2.5 malah meningkat dan menjadi sumber baru aerosol antropogenik dan polusi udara.

Menurut dia penelitian lainnya menyebutkan bahwa penyemprotan air ke jalan lebih memiliki dampak langsung pada partikel PM 10. Semprotan air justru dapat menghilangkan partikel PM 10 itu dari pemukaan jalan. Masalahnya ada perbedaan besar antara PM 2.5 dan PM 10.

"Untuk diketahui, PM 2.5 terbentuk dari emisi pembakaran bensin, minyak, bahan bakar, dan kayu. Sedangkan PM 10 dari tempat pembangunan pembuangan sampah, kebakaran hutan, debu, dan lain-lain," ucap Erlina Burhan.

Hal yang sama sebenarnya pernah terjadi di India pada 2017. Saat itu otoritas terkait di negeri itu mencoba menekan dampak polusi dengan menyiram air.

Tidak main-main hampir 75.000 liter air digunakan untuk menekan dampak polusi. Bahkan agar efektif menekan partikel polusi yang ada di ketinggian, air tersebut disiram dari gedung pencakar langit Vikas Minar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement