7 Minuman Rebusan Berkhasiat Menurunkan Kolesterol Tinggi

SAAT kolesterol tinggi bersarang dalam tubuh, maka tubuh terasa tak nyaman dan merasa gak enak badan. Oleh karena itu kolesterol tinggi harus diturunkan karena buruk bagi kesehatan.

Ada sejumlah minuman rebusan yang berkhasiat menurunkan kolestrol tinggi. Banyak ramuan herbal dipercayai bisa mengurangi kadar kolesterol pada tubuh.

Lalu apa saja minuman rebusan itu dikutip dari Times Of India,

1. Daun sirsak

Menurut penelitian, air rebusan daun sirsak dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Apalagi daun sirsak mampu mengendalikan berat badan dan kolesterol darah. Efek minum rebusan daun sirsak mirip dengan obat kolesterol.

2. Rebusan Daun Kelor

Daunnya banyak digunakan dalam masakan India karena serbaguna dan dapat dimasukkan ke dalam makanan dengan banyak cara, baik rebusan juga bisa mengurangi kadar kolesterol.

3. Rebusan Minyak Zaitun

Minyak zaitun dianggap sangat baik dalam hal kesehatan. Ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal, yang membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Penelitian tentang minyak zaitun mengungkapkan bahwa mengonsumsinya secara teratur juga membantu mengontrol tekanan darah tinggi.

4. Rebusan Daun Kemangi

Daun kemangi kaya akan xenoyl yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Telah terungkap dalam penelitian yang dilakukan pada daun kemangi bahwa sifat antibakteri dan antijamur dalam membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Anda dapat dengan mudah memasukkan rebusan daun kemangi dalam makanan harian.