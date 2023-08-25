8 Makanan yang Membantumu Menurunkan Berat Badan, Apa Saja?

SAAT berat badan naik rasanya tubuh tidak nyaman. Mau jalan ke mana-mana terasa berat dan bikin mager. Jika berat badan sudah berlebihan dan bikin tak nyaman, ada baiknya kamu diet untuk menurunkan berat badan.

Diet sangat baik bagi penurunan berat badan dan untuk kesehatan tubuh. Namun saat diet pun tidak perlu sampai menyiksa diri. Cukup mengontrol porsi makan saja.

Lalu apa saja makanan yang membantumu menurunkan berat badan?

1. Pisang

Saat diet, pisang merupakan salah satu makanan yang cukup membantu penurunan berat badan. Selain manis dan lezat, pisang mengandung serat yang tinggi sehingga bisa membantumu merasa kenyang lebih lama. Makan dua buah pisang sangat bagus untuk membantu dietmu.

2. Buah apel dan pir

Apel dan pir mengandung cukup serat yang dapat memperlancar pencernaan dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga dapat membantu Anda dalam menurunkan berat badan. Selain itu, apel atau pir yang langsung dimakan juga dapat menekan nafsu makan Anda. Mengunyah apel atau pir dapat mengirimkan sinyal ke otak bahwa Anda telah makan sesuatu. Sebaiknya konsumsilah buah ini beberapa jam sebelum Anda makan.

3. Kentang rebus

Kentang merupakan salah satu sumber karbohidrat yang bisa Anda manfaatkan saat diet. Menurut penelitian dalam European Journal of Clinical Nutrition tahun 1995, kentang dinobatkan menjadi peringkat nomor satu dalam satiety index (indeks yang menunjukkan seberapa besar makanan tersebut membuat Anda kenyang).

Sebaiknya, konsumsilah kentang rebus yang sudah dingin karena kentang yang sudah dingin ini lebih banyak mengandung pati resisten (seperti serat). Sehingga, lebih mampu membantu Anda dalam menurunkan berat badan.

4. Telur

Telur juga bisa Anda manfaatkan saat diet. Telur mengandung protein tinggi, lemak sehat, dan juga dapat membuat Anda merasa kenyang dengan jumlah kalori yang relatif rendah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa makan telur saat sarapan dapat membuat mereka kenyang lebih lama.

5. Jeruk

Buah jeruk juga sangat baik untuk membantu menurunkan berat badan. Apalagi buah jeruk banyak mengandung serat dan vitamin C yang berguna bagi tubuh. Usia makan, kamu bisa menikmati beberapa jumlah jeruk untuk menjagamu tetap kenyang dan tak tergoda ngemil.