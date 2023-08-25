Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Kanker Kelenjar Getah Bening, Waspada Benjolan pada Tubuh

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:30 WIB
Mengenal Kanker Kelenjar Getah Bening, Waspada Benjolan pada Tubuh
Mengenal kanker kelenjar getah bening. (Foto: Freepik.com)
MENGENAL kanker kelenjar getah bening yang merupakan pertumbuhan berlebihan dari sistem kekebalan tubuh atau sel limfosit. Ini dikenal dengan Limfoma Non-Hodgkin (LNH) dan Limfoma Hodgkin (LH).

Kanker merupakan satu dari 10 kanker terbanyak baik pada laki-laki maupun wanita di Indonesia. Kelenjar getah bening bisa berupa benjolan maupun tanpa adanya benjolan.

Dikutip dari buku Yayasan Kanker Indonesia, pada Jumat (24/8/2023). Berikut gejala serta pencegahan dan faktor risiko kelenjar getah bening:

Gejala Kanker Getah Bening

Kanker getah bening

Apa kamu pengidap kanker kelenjar getah bening? Ketahui gejalanya sebagai berikut:

  • Penurunan berat badan
  • Demam
  • Keringat malam
  • Sesak nafas
  • Sakit perut dan bengkak
  • Nyeri dada

Pencegahan Kanker Kelenjar Getah Bening

Jika kamu tidak ingin terkena penyakit ini, lakukan pencegahannya sebagai berikut:

  • Pola hidup sehat. Makan makanan dengan gizi seimbang
  • Istirahat yang cukup dan berolahraga
  • Tidak merokok
  • Tidak melakukan sex bebas dan berganti-ganti pasangan untuk menghindari penularan HIV

