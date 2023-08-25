Mengenal Kanker Kelenjar Getah Bening, Waspada Benjolan pada Tubuh

MENGENAL kanker kelenjar getah bening yang merupakan pertumbuhan berlebihan dari sistem kekebalan tubuh atau sel limfosit. Ini dikenal dengan Limfoma Non-Hodgkin (LNH) dan Limfoma Hodgkin (LH).

Kanker merupakan satu dari 10 kanker terbanyak baik pada laki-laki maupun wanita di Indonesia. Kelenjar getah bening bisa berupa benjolan maupun tanpa adanya benjolan.

Dikutip dari buku Yayasan Kanker Indonesia, pada Jumat (24/8/2023). Berikut gejala serta pencegahan dan faktor risiko kelenjar getah bening:

Gejala Kanker Getah Bening





Apa kamu pengidap kanker kelenjar getah bening? Ketahui gejalanya sebagai berikut:

Penurunan berat badan

Demam

Keringat malam

Sesak nafas

Sakit perut dan bengkak

Nyeri dada

Pencegahan Kanker Kelenjar Getah Bening

Jika kamu tidak ingin terkena penyakit ini, lakukan pencegahannya sebagai berikut: