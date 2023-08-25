Menkes Bagikan Solusi Tepat Atasi Polusi di Ibu Kota, Begini Penjelasannya

Menkes berikan solusi untuk atasi polusi udara di Ibu Kota. (Foto: Freepik.com)

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai upaya menyiram jalanan menggunakan mobil water canon bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah polusi di Ibu Kota.

Menurut Menkes, upaya yang lebih efektif dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di Jakarta, adalah mengurangi jumlah transportasi. Selain itu, industri batu bara juga perlu mengambil langkah cepat dalam meminimalisir limbahnya.

"Yang lebih efektif (mengatasi polusi) adalah mengurangi jumlah transportasi dan batu bara," tutur Menkes Budi pada awak media saat ditemui MNC Portal di Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang, Jumat 25 Agustus 2023.

Karena itu juga, Menkes mendorong kepada sektor energi, transportasi, dan lingkungan hidup untuk mengurangi emisi. Tindakan ini berupaya untuk mengatasi masalah dari sumbernya, sehingga dampak polusi tidak semakin besar di masyarakat.

"Kami gerak di sisi hilir, menangani akibatnya bukan menangani sebabnya," kata Menkes Budi di ASEAN Finance and Health Ministrial Meeting, belum lama ini.

Karena itu, pemerintah berupaya meng-encourage sektor hulu seperti sektor energi, transportasi, dan lingkungan hidup agar bisa memperketat emisi partikel.

"Harapannya, kita yang ada di hilir dapat lebih minim terpajan polutan," ujar Menkes.