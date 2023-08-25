Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Budi Gunadi Sadikin Tanggapi soal Water Canon untuk Kurangi Polusi di DKI Jakarta

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:11 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin Tanggapi soal Water Canon untuk Kurangi Polusi di DKI Jakarta
Menkes Budi tanggapi soal water canon untuk kurangi polusi. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan komentarnya soal penyiraman jalan di DKI Jakarta menggunakan water canon untuk kurangi polusi.

Menurut Menkes Budi, aksi tersebut kurang begitu efektif untuk mengurangi polusi. Sebab langkah yang lebih konkrit untuk mengatasi masalah ini adalah pengurangan transportasi.

"(Soal) Penyiraman jalan, sebenarnya yang lebih efektif adalah mengurangi transportasi sama batu bara," kata Menkes Budi saat ditemui di Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang, Jumat (25/8/2023).

Polusi Udara

Aksi penyiraman jalanan DKI Jakarta dengan mengerahkan water canon menjadi buah bibir belakangan ini. Tindakan itu diharapkan bisa membuat udara lebih segar, karena proses hujan buatan belum bisa dilakukan dengan alasan tak ada awan mendung di atas langit Jakarta.

Sepaham dengan Menkes Budi, Dokter Spesialis Paru dr Erlina Burhan mengatakan bahwa penyemprotan jalanan melalui mobil water canon kurang efektif.

"Partikel polutan yang ada di ketinggian gak semua terjangkau (kalau hanya penyemprotan jalanan)," tulis dr Erlina dalam keterangan resminya di akun Twitter @erlinaburhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
