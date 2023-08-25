Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Kawasan Super Elite di Arab Saudi, Gudangnya Raja Minyak dan Para Sultan

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |14:00 WIB
3 Kawasan Super Elite di Arab Saudi, Gudangnya Raja Minyak dan Para Sultan
Kota Riyadh, Arab Saudi. (Foto: Shutterstock)
ARAB Saudi merupakan negara yang kaya minyak. Banyak tempat-tempat elit, mewah, serta berkelas di Saudi. Pembangunannya sangat masif.

Riyadh, Ibu Kota Arab Saudi kini jadi salah satu paling modern di dunia dan jadi salah satu tujuan wisata.

Dilansir dari laman Cafe With Wifi, berikut ini spot-spot kawasan paling elite di Arab Saudi. Gudangnya para sultan dan raja minyak, lho.

1. Al-Safarat

Al-Safarat adalah distrik diplomatik Riyadh. Di sini Anda akan menemukan kedutaan dan konsulat yang tak terhitung jumlahnya. Hal itu pun

menjadikan kawasan tersebut sangat menonjol dan makmur. Taman Batu, Taman Khuzama, dan beberapa taman dan kebun lainnya menyediakan tempat yang bagus untuk berjalan-jalan dan berteduh.

 

Selain itu kawasan ini dilengkapi dengan tanaman hijau yang menyejukkan pandangan Anda. Serta istana Tuwaiq juga terletak di bagian kota ini, dan bisa para wisatawan kunjungi, karena memiliki komposisi dan arsitektur yang menarik.

2. Al-Murabba

Selanjutnya adalah Al-Murabba, merupakan lingkungan perumahan yang didominasi oleh kompleks Istana Murabba. Di sana Anda akan menemukan Istana yang dibangun pada tahun 1930-an, serta beberapa landmark Riyadh lainnya.

Halaman:
1 2
1 2
      
