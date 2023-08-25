5 Bandara Tersibuk di Indonesia, Nomor 1 Bisa Layani 1.200 Penerbangan Sehari

LIMA bandara tersibuk di Indonesia ini bisa dinilai dari jumlah penumpang yang melakukan perjalanan setiap harinya. Mulai dari keberangkatan hingga kedatangan.

Bagi para pebisnis yang melakukan aktivitas secara mobile, pesawat jadi pilihan terbaik. Begitu bagi Anda yang ingin melakukan travelling.

Dengan begitu jangan heran bandara berikut ini termasuk dalam daftar bandara tersibuk di Indonesia.

BACA JUGA:

1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Bandara Internasional Soekarno Hatta tidak hanya masuk dalam daftar tersibuk di Indonesia, tapi juga Asia Tenggara. Soetta juga tercatat sebagai bandara tersibuk ketiga di kawasan Asia Pasifik.

Sebelum pandemi COVID-19, Bandara Soetta melayani 1.200 penerbangan setiap harinya. Sekarang hanya berkisar 800-900 per hari. Kecuali pada momentum Lebaran 2023, sempat naik 1.100 penerbangan.

Bandara Soekarno-Hatta

Pada 2022, bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini melayani 40 juta penumpang pesawat. Sebelum pandemi, bandara ini melayani sampai lebih 60 juta penumpang.

Bandara Soetta merupakan gerbang utama masuk ke Indonesia. Fasilitas dan jenis penerbangan di Soetta paling lengkap di Indonesia. Luasnya sekitar 2.173 hektar.

BACA JUGA:

Bagi para penumpang yang berada di terminal 3 pun bisa bersantai di Blue Sky Executive Lounge sambil bermain di gawe center.

2. Bandara Internasional Ngurah Rai

Menurut data PT Angkasa Pura, Bandara Internasional Ngurah Rai melayani 12,39 juta penumpang pada 2022, lebih baik dari tahun lalu sebesar 3,7 juta penumpang.

BACA JUGA:





3. Bandara Internasional Juanda

Bandara Internasional Juanda melayani 10,79 juta penumpang sepanjang 2022, naik 83 persen dibandingkan 2021 sebesar 5,9 juta penumpang.