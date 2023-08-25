Menikmati Keindahan Pantai Selatan dari Puncak Segoro, Nuansanya Mirip Bali Lho!

BICARA soal Yogyakarta tak bisa terlepas dari keindahan alamnya yang tidak pernah gagal. Salah satu yang saat ini sedang hits adalah Puncak Segoro yang letaknya berada di pinggir pantai selatan dan berada di atas tebing, sehingga menampilkan pemandangan memesona.

Tempat ini menjadi wisata favorit bagi para pencinta pantai, khususnya penikmat senja, Puncak Segoro jadi spot yang sangat tepat untuk menyaksikannya. Bahkan tempat ini disebut-sebut mirip dengan view di Bali, lho.

Berikut sekelumit ulasan tentang Puncak Segoro yang penuh daya tarik yang mugkin bisa jadi inspirasi bagi Anda;

Daya tarik Puncak Segoro

Puncak Segoro memiliki pemandangan alam dengan panorama laut yang menakjubkan. Dibuka pada 2019 lalu, dan jadi spot favorit bagi anak-anak muda terutama pecinta nuansa pantai dan juga laut.

Menampilkan keindahan Pantai Gunungkidul yang memesona. Dan tak lupa yang menjadi daya tarik utama dari tempat ini, yaitu terdapat bangunan bertingkat lima dengan 180 anak tangga.

(Foto: Instagram/@puncaksegoro)

Tak lupa pula spot-spot foto yang cantik, dan juga instagenik. Terlebih lagi pemandangan di sekitarnya akan membuat gambar lebih epik.

Fasilitas wisata

Meskipun terbilang wisata baru di Yogyakarta, namun Puncak Segoro sudah memiliki sejumlah fasilitas yang cukup memadai bagi para wisatawan.

Fasilitas yang bisa digunakan di Puncak Segoro ini di antaranya area parkir, toilet, mushola, serta kafe dan restoran. Selain itu akses ke tempat ini juga cukup mudah, sehingga wisatawan yang datang tidak akan kesulitan.

Alamat dan Rute ke Puncak Segoro

Puncak Segoro masih di kawasan Gunung Kidul atau tepatnya berlokasi di Wiloso, Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).